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    藍委質疑海基會預算暴增 羅文嘉：不可能為了交流而接受脅迫

    海基會秘書長羅文嘉。 （資料照）

    海基會秘書長羅文嘉。 （資料照）

    2024/09/20 19:20

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍委質疑兩岸官方交流幾乎停滯不前，海基會明年預算卻暴增40%，海基會秘書長羅文嘉今（20日）指出，海基會有服務、交流和協商三大任務，有人認為說沒有協商，海基會就沒有業務，這是錯的。他也強調，海基會不可能接受為了交流、而放棄中華民國主權，接受脅迫。

    羅文嘉表示，「有人認為沒有協商的時候，海基會就沒有業務，這是錯的，在沒有正式協商的時候，就要做協商前的準備，以及過去協商的事項如何確保其能夠繼續執行。」而且正因為沒有正式的交流，所以才要想盡辦法用其他方式交流。同時，希望把服務的工作做到更深、更廣、更好。

    羅文嘉指出，海基會的預算有兩個來源，一部分來自於陸委會的補助，另一部分是來自於海基會自籌的募款，在今年度以前，來自於陸委會的補助約佔57%，另外，有43%自行募款，但下年度開始，他與陸委會主委邱垂正討論後，有個共同的想法，就是把陸委會對海基會的補助提高至70%，30%由海基會自行籌募。

    羅文嘉強調，海基會任務是受陸委會委託執行國家相關政策事務，這些事務的費用本就應該來自於政府的預算，不是透過民間每年都要巨額募款，「而且一旦募款，海基會業務涉兩岸敏感業務，人家為什麼要捐錢給你？捐了錢後，如果他有另外的想法跟目的，想要影響政策，要如何自處？」

    羅文嘉也指出，海基會不可能接受為了交流、而放棄中華民國主權，這樣對不起國人及法律基本授權。「交不交流的問題，重點不在預算，而在政治，如果用這個做脅迫，就不是為了交流。」

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