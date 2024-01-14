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立院未來朝小野大 吳沛憶：民進黨是反省的政黨

吳沛憶偕林昶佐展示新年春聯。（記者陳冠甫攝）

吳沛憶偕林昶佐展示新年春聯。（記者陳冠甫攝）

2024/01/14 12:49

〔記者陳冠甫／台北報導〕2024總統大選結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出，但國會未能單獨過半，恐形成「朝小野大」局面。對此，吳沛憶今（14日）表示，民進黨走過低谷，也曾走過獲得最多支持的時候；民進黨是不斷反省的政黨，會好好整理民意傳達的訊息。

吳沛憶今日展開車隊謝票行程。吳沛憶受訪提到二月一日即將要就職，心情上沒辦法輕鬆，她知道緊接而來是責任的開始，已經跟林昶佐討論延續中正萬華政策的工作。

對於未來想推動的政策，吳沛憶表示，她是少數在國會的青年世代代表，會致力為青年發聲。這次民進黨不分區內也有好幾位過去社福教育、兒童權益等相關領域一起合作的戰友，也會和他們討論；未來進入立院也會以連線的方式，在立法院努力與不同黨派立委溝通合作。

吳沛憶也說，中正萬華這次是全國激戰區，她非常感謝有現任立委林昶佐，從一開始就是最堅強的戰友，其實也等於是一加一的組合。成功守下中正萬華的席次，在票數也有進展，但在三腳督的情況下，總票數仍有進步的空間。她強調，她自己知道未來的四年，真正的挑戰才要開始。必須要用國會的表現，以及在地的耕耘，繼續的努力去爭取更多市民的認同。

媒體追問未來國會朝小野大，吳沛憶說，民進黨從2008年大選失利之後，蔡英文總統第二次競選總統，也曾走過低谷，但也曾有獲得最多支持的時期；民進黨是不斷反省的政黨，也會尊重投票的結果，現在要花點時間、好好整理民意傳達給民進黨的訊息，能再去做更多的溝通和進步。

林昶佐說，新國會每個委員會都有新的組成，並不擔心單一委員會是否面臨特別問題；相信執政黨未來在國會會有更大空間跟耐心尋求共識；此外，未來執政黨也要尋求社會力的支持，取得年輕世代的認同，讓彼此有管道能夠交流。

吳沛憶今（14）日表示，民進黨走過低谷，也曾走獲得最多支持的時候；民進黨是不斷反省的政黨，會好好整理民意傳達的訊息。（記者陳冠甫攝）

吳沛憶今（14）日表示，民進黨走過低谷，也曾走獲得最多支持的時候；民進黨是不斷反省的政黨，會好好整理民意傳達的訊息。（記者陳冠甫攝）

吳沛憶今偕林昶佐展開車隊謝票行程。（記者陳冠甫攝）

吳沛憶今偕林昶佐展開車隊謝票行程。（記者陳冠甫攝）

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