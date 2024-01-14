台北市立委民進黨掉1席 整體藍綠板塊未大幅變動

高嘉瑜落選強顏歡笑一度忍住淚水，至受訪完才落淚。（記者楊心慧攝）

2024/01/14 00:18

〔記者楊心慧／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉落幕，在台北市總統選舉結果，賴蕭配獲58萬7899票，得票率38.13％，侯康配以641票差距居次，但在立委選舉部分，8席立委原本藍綠各4席，民進黨今年僅拿3席、國民黨拿下5席，關鍵在第四選區綠營分裂導致現任民進黨立委高嘉瑜落馬，因此席次縮減，但台北整體藍綠板塊未有大幅變動。

台北市第一選區（士林、北投）民進黨立委吳思瑤以得票率47.22％贏過國民黨對手張斯綱36.89％的得票率，吳成功連任；第二選區（士林、大同）民進黨立委候選人王世堅雖然面臨初選時與現任立委何志偉鬧翻，但仍以60.53％的得票率大勝僅拿37.83％得票率的國民黨對手游淑慧。

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第三選區（中山、北松山）國民黨立委王鴻薇以得票率52.52％贏過民進黨對手謝佩芬44.92％，第四選區（內湖、南港）國民黨立委候選人李彥秀以47.64％得票率贏過高嘉瑜40.24％，由於港湖區面臨台灣基進台北黨部主委吳欣岱瓜分選票，使得李彥秀成功雪恥。

第五選區（中正、萬華）吳沛憶以39.81％得票率贏過鍾小平34.28％與于美人23.14％的得票率，成功接棒林昶佐勝選，穩住民進黨基本盤；第六選區（大安）國民黨立委候選人羅智強雖然面臨落跑爭議，但站有藍營鐵票區優勢，最後仍以52.96％得票率勝過苗博雅的44.78％。

第七選區（信義、南松山）民進黨立委候選人許淑華雖深耕基層，但國民黨立委費鴻泰最後關頭與徐巧芯於活動中同台、徐喊團結，加上徐巧芯挾著友柯、拿走柯粉的年輕人選票，最終許淑華以44.64％得票率敗給徐巧芯的52.62％；第八選區（文山）國民黨立委賴士葆挾著文山區本就是藍鐵票區的優勢，以47.46％打敗王閔生32.42％的得票率，順利連任。

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李彥秀和支持者道謝時也一度落淚。（記者楊心慧攝）

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