為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

打破8年任期魔咒！ 賴清德拿下558萬6019票 當選第16任總統

中選會今晚正式完成第16任總統、副總統選舉開票，賴清德以558萬6019票當選我國下一任總統。（記者李文馨攝）

中選會今晚正式完成第16任總統、副總統選舉開票，賴清德以558萬6019票當選我國下一任總統。（記者李文馨攝）

2024/01/13 22:23

〔記者李文馨、吳書緯／台北報導〕中選會今（13日）晚間9時57分正式完成第16任總統、副總統選舉開票，民進黨總統候選人賴清德以558萬6019票、40.05%得票率當選我國下一任總統，也打破8年政黨輪替的魔咒。 

中選會雖尚未正式公告，但目前已完成全國共17795個投開票所之開票，民進黨提名的正副總統候選人賴清德、蕭美琴得票數共558萬6019票，得票率為40.05%。

國民黨候選人侯友宜、趙少康，共拿下467萬1021票居次，得票率為33.49%，是繼2000年連戰、蕭萬長及2016年朱立倫、王如玄後，國民黨在總統大選中第3低的得票率，共輸「賴蕭配」91萬多票；而首次參戰的民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈票數居末，僅拿下369萬0466票，得票率為26.46%。

值得關注的是，台灣自1996年首度總統直選以來，從未有政黨得以執政超過2屆、8年，而民進黨此次當選，也寫下台灣史上第一個打破「8年魔咒」的候選人與政黨；而此次賴蕭配得票率40.05 %，也是繼2000年陳水扁、宋楚瑜及連戰三腳督選戰後，首次總統當選人得票率未過半。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播