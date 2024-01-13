打破8年任期魔咒！ 賴清德拿下558萬6019票 當選第16任總統

中選會今晚正式完成第16任總統、副總統選舉開票，賴清德以558萬6019票當選我國下一任總統。（記者李文馨攝）

2024/01/13 22:23

〔記者李文馨、吳書緯／台北報導〕中選會今（13日）晚間9時57分正式完成第16任總統、副總統選舉開票，民進黨總統候選人賴清德以558萬6019票、40.05%得票率當選我國下一任總統，也打破8年政黨輪替的魔咒。

中選會雖尚未正式公告，但目前已完成全國共17795個投開票所之開票，民進黨提名的正副總統候選人賴清德、蕭美琴得票數共558萬6019票，得票率為40.05%。

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國民黨候選人侯友宜、趙少康，共拿下467萬1021票居次，得票率為33.49%，是繼2000年連戰、蕭萬長及2016年朱立倫、王如玄後，國民黨在總統大選中第3低的得票率，共輸「賴蕭配」91萬多票；而首次參戰的民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈票數居末，僅拿下369萬0466票，得票率為26.46%。

值得關注的是，台灣自1996年首度總統直選以來，從未有政黨得以執政超過2屆、8年，而民進黨此次當選，也寫下台灣史上第一個打破「8年魔咒」的候選人與政黨；而此次賴蕭配得票率40.05 %，也是繼2000年陳水扁、宋楚瑜及連戰三腳督選戰後，首次總統當選人得票率未過半。