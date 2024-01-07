遏阻濫用救護車 立院法制局建議定分級收費制度

為遏止民眾把消防救護車當計程車使用，引發濫用醫療救護資源疑慮，立法院法制局提出法制研析報告，建議針對不當使用消防救護車行為，依不當使用情形及次數訂定分級收費制度。（資料照）

2024/01/07 16:39

〔記者謝君臨／台北報導〕為遏止民眾把消防救護車當計程車使用，引發濫用醫療救護資源疑慮，立法院法制局提出法制研析報告，建議針對不當使用消防救護車行為，依不當使用情形及次數訂定分級收費制度，並於「緊急醫療救護法」第20條明確入法，以供各地方政府有統一遵循的規範；另應配合「規費法」規定進行催繳、滯納金處罰等。

立法院法制局指出，據報載，有民眾10個月內呼叫救護車達206次，平均1.5天呼叫救護車1次，引發濫用醫療救護資源疑慮。

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依統計，消防機關近5年緊急救護出勤次數成長15.8%，且呈現逐年上升趨勢，111年更較110年增加17萬1749次達130萬7594次，平均每天出勤救護3582次，可見消防救護車勤務之繁重。另，迄111年度止，全國消防機關共配置1281輛救護車，顯見消防救護車是珍貴的緊急救護資源，應維持更妥善的利用。

立法院法制局表示，民眾對於公共用財產具有公務利用權，消防救護車屬公共用財產應無疑義，但為避免有限資源的消防救護車被濫用，公物的主管機關也有公物警察權的規範權利，故規定不符合緊急要件者應徵收使用規費屬合理限制。

立法院法制局指出，研究雖發現，針對不當使用消防救護車的對象實施收費及不收費的縣市，並無救護量的明顯差異，但對多次使用者有呈現略微減少的趨勢；不過，現行「緊急醫療救護法」對於濫用者，並無制定相關罰則或增加處罰等規定，導致消防機關恐僅能依法開出收費單勸導，甚至有無法收到費用的情形。

因此，立法院法制局認為，目前「緊急醫療救護法」第20條僅規定救護車執行勤務應收取費用，也宜針對不當使用消防救護車行為有更細緻的規定，以提供法源依據，供各地方政府有統一遵循的規範。

此外，立法院法制局表示，「規費法」第8條規定使用規費，各地方政府的消防救護車執行勤務若收費，其性質也屬該法所定公有設備的使用規費。因此，除研議依不當使用情形及次數訂定分級收費制度，另應配合「規費法」進行催繳、滯納金處罰等，以更有效遏阻不當使用消防救護車、浪費緊急救護資源的情形。

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