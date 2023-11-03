高虹安首長官舍租金96萬預算 議員曾資程將「成全」提案刪除

新竹市高虹安市長官邸租金96萬預算，民進黨市議員曾資程主張刪除，因為高虹安曾說不使用首長官舍租金是為節省公帑，因此議會應成全高虹安的說法。（照片取自曾資程臉書）

2023/11/03 15:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天指出，先前市長高虹安稱未使用公帑租市長官邸，是為了節省公帑，且引來同黨市議員宋品瑩讚賞高虹安不使用首長官舍租金，是彰顯與前市長林智堅高下立判的差異，他認為，既然高虹安及民眾黨議員都認為不需要首長官舍租金，他將成全其想法，會在議會提案將刪除首長官舍租金96萬元，但他會主張刪除95萬9000元，留1000元保留預算科目。

曾資程說，新竹市沒有市長官舍，每年編96萬元市長官舍租金，避免市長與政策利害關係人，相關財團企業千絲萬縷的關係，而做出與公眾利益衝突的決策，是制度上養廉規範，但與高虹安同黨的市議員不明究裡的護航，大家都看在眼裡。

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曾資程說，先前高虹安被爆出與男友住在5千萬元的豪宅「回建築」內，且男友每月只用5萬元低價承租百坪豪宅的一間套房，引發高虹安與建商間的各種聯想及不良觀感，而高虹安當時曾自稱平常是住在與親友合租的15年建築內，未申請市長官舍租金，是為節省公帑，他認為，高虹安之前可以為節省公帑不使用首長官舍租金，如今市府明年又持續編列每年96萬元的首長官舍租金預算？因此他主張順應高虹安的做法，刪除這筆預算，來成全高虹安的說法。

對此，市議員宋品瑩也在臉書回應指出，曾資程對其先前所說的內容是斷章取義。她要強調的是高虹安在新竹市沒有自用住宅，因此需要租房，這有何問題？但民進黨在沒有證據情況下不斷指控高虹安和建商有「對價關係」，她則認為不妥。

宋品瑩說，前市長林智堅在香山區已有房子，為何還要每月花8萬元公帑租房，民進黨認為合情合理；為什麼高虹安在新竹沒房子，又說高市長不該編列預算租屋？這不是邏輯不通、自相矛盾？還是說必須要有房子才能用公帑租房？她認為，民進黨議員是對人不對事。今天若高虹安在竹市已有自用住宅，她同樣會建議是否要將這筆錢省下來，甚至質詢為何已經有自有住宅還需要花公帑租房？

新竹市高虹安市長官邸租金96萬預算，民進黨市議員曾資程主張刪除，因為高虹安曾說不使用首長官舍租金是為節省公帑，因此議會應成全高虹安的說法。（曾資程提供）

新竹市高虹安市長官邸租金96萬預算，民進黨市議員曾資程主張刪除，因為高虹安曾說不使用首長官舍租金是為節省公帑，因此議會應成全高虹安的說法。圖為高虹安與男友住在男友以5萬元低價承租的5千萬豪宅「回建築」。（記者洪美秀攝）

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