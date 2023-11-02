修法接住家暴、性侵被害人！「雞排妹展覽」給了綠委啟發

立法院衛環與司法兩委員會2日完成「家庭暴力防治法部分條文修正草案」初審，綠委洪申翰（左起）、范雲、吳玉琴、邱泰源、衛福部長薛瑞元、立委蘇巧慧與衛福部保護服務司司長張秀鴛手持草案合影留念。（洪申翰國會辦公室提供）

2023/11/02 23:59

〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境、司法及法制兩委員會2日完成「家庭暴力防治法部分條文修正草案」初審，全數條文達共識將送院會。鑒於未成年時期若經歷家暴或性侵害等事件，將造成終生的陰影，民進黨立委洪申翰與范雲也分別提出修正動議，增訂若於未成年時遭受家庭成員家暴或性侵，被害人得向戶政機關申請註記該行為人、直系血親不得申請閱覽或交付其戶籍資料。洪申翰提及，藝人雞排妹辦過的性侵/性騷擾展覽，帶給他一些想法。

根據初審草案，法院核發之通常保護令類別，新增禁止相對人「與其特定家庭成員」查閱被害人及受其暫時監護之未成年子女戶籍、學籍、所得來源相關資訊；新增禁止相對人未經同意重製、散布、播送、交付或供人觀覽被害人之性影像；得命令相對人交付所持之被害人性影像，必要時得命其刪除；得命令相對人刪除或向網路業者申請移除其已上傳之被害人性影像。網路業者知悉有家暴被害人之性影像，應先行限制瀏覽或移除網頁，並有責保存相關紀錄供司法調查，違者將罰。

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而考量變更或延長保護令聲請期間，若原先的通常保護令已期滿但尚未或法院裁定，恐造成保護之空窗期，初審草案也修訂，當事人或被害人聲請通常保護令之變更或延長，期滿至法院裁定前，原保護令不失其效力，以有效維護被害人人身安全。此外，同婚當事人與其一方親屬也於此次修法納入規範。

而配合實務需求，初審草案規定，法院核發暫時保護令或緊急保護令範圍擴大，得依聲請或依職權規定相對人對未成年子女會面交往之時間、地點及方式；必要時，並得禁止會面交往。禁止未經同意散布性影像等措施，也納入核發暫時保護令或緊急保護令範圍。家暴或違反保護令之被告，若違反禁止騷擾、接觸、跟蹤或遠離特定距離等應遵守之條件，且有事實足認被告有反覆實施家庭暴力行為之虞者，檢察官得聲請預防性羈押，或法院得命羈押。

范雲及洪申翰提出修正動議，新增被害人於未成年時遭受家庭成員家暴或性侵，在該行為人經法院判決有罪、直系血親經法院宣告停止親權或監護權；被害人經法院裁定繼續安置至成年、曾獲法院核發裁定指定民事保護令、獲法院減輕或免除扶養義務或是經主管機關評估認定，得向戶政機關申請註記該行為人、直系血親不得申請閱覽或交付其戶籍資料。

范雲也提案，若上述創傷經驗若影響生活，縣市政府應提供身心治療、諮商等評估及處置。洪申翰、吳玉琴與蘇巧慧等立委提附帶決議，要求主管機關在認定上需提供戶政機關必要之協助。對於上述提案，衛生福利部長薛瑞元則深表認同，予以支持，盼能給予被害人適當幫助。

范雲表示，根據婦援會調查，在68%有童年目睹家暴與受暴經驗者中，8成以上出現負面自我價值感、77%曾有自殺念頭、49%曾有自傷行為、有6成的人害怕踏入婚姻或親密關係，至少5成的人因此影響親子關係、就業和職場適應、人際關係。該調查也發現，有目睹或家暴經驗者，僅有8.6%在童年時期接受過社工服務；成年受暴者有高達50.4%沒尋求過資源協助，且有60.4%受訪者表達自己需要協助。

對於增訂「其他經主管機關評估之未成年時期家暴或性侵受害者，得申請註記不得申請閱覽或交付其戶籍資料予行為人、直系血親」之條文，洪申翰提及，鄭家純（雞排妹）2021年自掏腰包籌辦的《38號樹洞》信件展覽時告訴他，很多性騷擾或性侵受害者寫信給她求助，絕大多數都是家內性侵，不僅難以對外求助，遑論獲法院判決。因此，他力主增訂此條文，盼藉由行政機關認定打開一道門，避免許多那些難以對外求助的受害者被漏接，希望能真正幫助並保護到所有需要的人。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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