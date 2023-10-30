黃士修直播前21分鐘才說不到 黃光芹痛批郭台銘團隊：運作有問題

無黨籍總統參選人郭台銘的競辦發言人黃士修，今日中午原訂出席媒體人黃光芹（圖）的直播節目，卻在節目開播前臨時用簡訊表示無法到場。（觀點芹爆戰提供）

2023/10/30 17:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕無黨籍總統參選人郭台銘的競辦發言人黃士修，今（30）日中午原訂出席媒體人黃光芹的直播節目，卻在節目開播前臨時透過簡訊表示無法到場。黃光芹表示，黃士修在節目開播前21分鐘傳訊息告知她，「郭董臨時找我開會，我現在必須去一趟」，她痛批，此舉「連起碼的尊重都不講」，由小見大，代表郭團隊運作有問題。

黃光芹在節目播畢後透過臉書抨擊，發言人代表團隊發言，既然已答應媒體，就必須準時赴約，否則必須事先告知，讓媒體得以應變，痛批黃士修臨時開別人天窗，「連起碼的尊重都不講」，由小見大，代表郭團隊運作有問題。

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黃光芹表示，如果真的有不可抗力、有充分理由，並非不可以，她也可以接受，質疑郭台銘有什麼十萬火急的事，非得在中午召回發言人，她目前還沒看到原因。

黃光芹也批評，郭台銘一聲令下發言人便不敢違抗，連說明、解釋的空間都沒有，顯示了團隊老大的心態。

而黃士修也在黃光芹的臉書文章底下留言解釋，臨時開會是為了連署最後送件的重要任務，他身為連署總顧問，對黃光芹感到非常抱歉，而郭台銘並不知道他要上節目，是他自己判斷必須去處理，對此他鄭重致歉。

黃光芹則接著痛批，連署已經40幾天，黃士修隨時有放人家鴿子的疑慮，質疑黃士修先前為何答應錄節目？既然答應，怎麼可以臨時扯理由放人鴿子？黃光芹也批評黃士修「失信還硬凹！道歉還覺得自己有道理！」，更可惡、惡劣。

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