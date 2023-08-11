總統府家庭日 蔡英文鼓勵多生育

今（11）日是總統府與國安會年度親子同歡的員工家庭日。圖為去年總統府年度員工家庭日。（資料照，總統府提供）

2023/08/11 12:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕今（11）日是總統府與國安會年度親子同歡的員工家庭日，總統蔡英文與副總統賴清德上午一起出席活動，與府內人員及眷屬話家常，並合影留念，現場氣氛熱鬧溫馨。

蔡英文致詞時首先歡迎大家來到總統府。並指這幾年來，總統府大禮堂聚集最多人、最熱鬧、聲音最大的時候，就是家庭日。許多同仁的家人，都很期待在這一天來到總統府，也有很多人特地從外縣市來。她要感謝大家的參與，讓總統府充滿活潑的氣氛。

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她說，時間過得很快，她和大家一起為國家服務也已經7年多。7年前，同仁抱在手上的小小孩，現在都已經上小學了。看著小小孩一年一年的長大，長輩們也都健健康康，讓我們有更大的動力，為國家繼續打拚、為大家帶來更多照顧。

蔡英文表示，每一次的家庭日，她都會鼓勵同仁再接再厲，再多生1、2個，因為政府有個政策是「0到6歲國家跟你一起養」，可以減輕大家的負擔。她要告訴大家，不只是0到6歲，我們還要做到「0到22歲國家一起栽培」。從明年2月開始，公私立高中職全面免學費，私立大專校院的學生，每年的學雜費也減免3.5萬元。

蔡總統說，未來，小朋友長大念書，國家會多出一分力，爸爸媽媽也可以少一分壓力。政府已經繼續加碼，她也要請同仁一起加碼，為國家帶來更多的生力軍。她也藉著家庭日的機會，感謝大家7年多來一起努力打拚，並感謝所有的家屬，做最大的後盾。在接下來的任期，政府會持續努力，為國人帶來更好的貢獻與服務。

包括總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵等出席活動。

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