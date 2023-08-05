民進黨「溫暖好政」說明會高雄首站 兩位前副市長力挺李柏毅

「信賴來灣、溫暖好政」首場說明會今在高雄左營起跑，許銘春、劉世芳、戴瑋姍爭取勞工支持賴清德、李柏毅（前排右三）。（記者王榮祥攝）

2023/08/05 17:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕「信賴來灣、溫暖好政」首場說明會今由高雄左營起跑，30多個工會參加、場面熱絡；勞動部長許銘春強調，民進黨執政7年不敢說太好，但絕對認真打拚、為勞工付出，希望勞工朋友支持賴清德選總統，讓民進黨有機會繼續照顧勞工。

說明會今下午在蓮池潭畔舉行，30多個工會、逾百位代表擠爆現場，勞動部長許銘春、立委劉世芳、賴清德競辦發言人戴瑋姍、民進黨高市左楠區立委參選人李柏毅接力上陣，強調民進黨最重視勞工權益，爭取勞工界支持；許銘春、劉世芳都曾擔任高市副市長，兩人相繼介紹李柏毅的努力，呼籲勞工朋友支持李柏毅。

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許銘春表示，施政說明會第一場選在高雄，代表民進黨對勞工的重視、對勞工的支持，因為全台1050萬勞工，是國家社會進步的關鍵力量。

她指出當初就是賴副總統當行政院長時，打電話請她擔任勞動部長，身為勞工子弟的賴清德總是把勞工放在心裡，勞退6%就是賴副總統當立委時提出。

而民進黨執政後，陸續調升基本工資、推動職災保險單獨立法、編列預算撥補勞保，執政這幾年雖不敢說做太好，但絕對認真打拚、為勞工付出。希望勞工能挺賴副總統當總統、挺李柏毅當立委，讓民進黨有機會繼續照顧勞工。

劉世芳說，她相信侯友宜民調爬不起來，但第2名柯文哲很會說話，只是犯了很大錯誤，站在天龍國看高雄不起；她強調高雄正在起飛，卻被柯文哲批說鄉下要有鄉下的樣子，柯在高雄選票絕對最後一名，希望大家支持、讓賴清德開票「水水水」，把差距拉開。

戴瑋姍說，自己出身高雄鳳山，也常回老家，每次回家都看到高雄進步，左營更不用說，到高雄基本上會先到左營，覺得身為高雄人很光榮，要讓光榮延續，就要支持李柏毅，希望大家讓李柏毅當選。

李伯毅強調，民進黨執政後對高雄、對南部照顧很多，南部出生的賴清德未來很可能接棒台灣總統，他會是最穩健的總統。

他進一步提到自己在2006年追隨前市長陳菊來高雄打拚，那時世運主場館還沒蓋、巨蛋也還沒蓋好，陳菊在3年內決定2009年要辦世運會，努力推動巨蛋與主場館建設，才有現在北高雄的熱鬧、以及先前的演唱會經濟，左營從以前到現在有很大改變，其中也有他努力拚搏的痕跡，如今台積電要進來，自己若選上立委，相信可為高雄爭取更多，也相信自己有能力承擔，請大家幫忙推薦與支持。

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