侯友宜民調慘澹 小笠原欣幸：說是「政治休克」也不為過......

小笠原欣幸近日針對國民黨總統參選人侯友宜民調慘跌提出看法。（資料照）

2023/06/06 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選腳步將近，去年準確預測九合一大選一戰封神的日本政治學者小笠原欣幸，近日針對國民黨總統參選人侯友宜民調慘跌提出看法，引發關注。

小笠原欣幸5日在《關鍵評論網》發表文章表示，明年一月的台灣總統選舉，三位主要參選人已經各就定位，分別是民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜及民眾黨的柯文哲。相較於賴清德與柯文哲在各自黨內無競爭對手，侯友宜卻面臨鴻海集團創辦人郭台銘的挑戰，使其支持度受到很大影響。

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小笠原指出，自三黨參選人名單底定經過兩週後，台灣的主要民意調查機構陸續釋出支持率民調，其中以《美麗島電子報》上月29日公布的最新民調最具爆點，「這份調查有3個值得關注之處，其一是賴清德的支持率穩定在35%上下；其二是柯文哲首次超車侯友宜，躍升第二；最後是侯友宜的支持率跌破20%。」

他接著說：「第2點和第3點讓人感到震撼，這樣的數據說是（侯友宜）『政治休克』也不為過吧？目前看來，國民黨的支持者中有許多人仍然猶豫不定。但是我們也不宜僅根據美麗島一次的調查結果，就判定趨勢的走向。不過，對於侯友宜陣營和國民黨來說，這無疑是一個『警訊』。」

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