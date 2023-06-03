國造潛艦「政治下水」胡說八道 黃曙光：府方從未交代何時交船

黃曙光表示，外界指稱「政治下水」完全是「胡說八道」。（記者叢昌瑾攝）

2023/06/03 00:26

〔記者楊丞彧／台北報導〕國造潛艦原型艦預計在下半年「下水」，部分媒體及立委以「政治下水」稱之，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光2日駁斥說，府方從來沒有交代過要何時交船，「絕對沒有這回事」。「下水」是合約上定的一個重要節點，之後要進行泊港測試（HAT），合格後才能進行海上測試（SAT）。而SAT沒有時間表，必須在達到合格標準後，才可能決定交艦時間表。

黃曙光表示，外界指稱「政治下水」完全是「胡說八道」。「下水」是在合約簽署時所定的重要節點，例如安龍、豎桅、下水、交船等皆屬之。好比一般房市買賣，也會有簽約、開工、交屋等節點，然後依照節點給錢。下水不是真的要到水裡面，而是個重要節點，也是此案專案管理的里程碑。講白一點，這是要付錢的，任何一家船公司都不會完全用自己的經費做完一條船之後才算錢。而台船正努力加強營運，也需要錢去做採購等。

請繼續往下閱讀...

黃曙光說，總統府是說下半年，團隊則希望看看9月30日以前是否有機會。如果沒有，那10月初下水也是一樣的，它就是一個節點而已。

黃曙光解釋，「下水」的重要性在於後面接著要做泊港測試（HAT），原本預劃時間是今年10月至明年3月，在這5、6個月期間將整個系統做整合測試。HAT整合測試的目的是靜態測試，完成後，一定要確認符合出海條件，HAT合格了，才具備出海條件，才能出去做海上測試（SAT）。

黃曙光接著說，SAT是動態測試，沒有時間表，原因在於「不知道會發生什麼狀況」，包括系統運轉、海浪、天候因素、艦船操縱等，都要逐步進行測試。沒有一定要在520前做完這種事，總統府也從來沒有對他交代過這種事，更沒告訴他要在何時交船。黃曙光強調，我們不會把潛艦官兵的生命安全和戰力，拿去做政治交易，「絕對沒有這回事」。

黃曙光說，國造潛艦原型艦從他擔任海軍司令起就開始參與，現在也帶著審查所有的HAT，要確認全部是安全的，手冊的部分也會請技協提出意見。當初在荷蘭接收劍龍級潛艦時，他全程參與了這些測試，「這次要求可能會比荷蘭嚴」。等HAT做完、達到要求的標準後，才有可能在進行下一階段。

黃曙光說，6個月進行HAT是他預劃的時間，做不完就延長，做得完也不會12月就提前出海，這必須考量到人員訓練是否能跟上。因此，在測試時，人員訓練也必須達到同樣水準，不能船造好了，人卻還沒訓練好，這都得同步進行。所以，256戰隊官士兵也全力投入。而在HAT完成後，就會開始進行SAT。而SAT要達到交船的標準，就要一直做測試，包括系統及載台。

對於有媒體報導潛艦要進行「作戰測評」，黃曙光解釋這是「搞錯了」，這是指研發武器方面；而潛艦則是進行「戰鬥系統測評」。戰鬥系統OK之後，要發射「操雷」，就是不掛彈藥的魚雷，發射後它一樣出去，只是不會去找目標炸。

黃曙光指出，出海要完成很多項測試，完了以後要看是否符合作戰條件、合不合格，才可以決定交艦的時間表，所以，「交艦沒有時間表」。而總統府任何人也沒有對此做指示，這是攸關到生命及財產安全。

至於雄風二型反艦飛彈，是否有可能發展為潛射型反艦飛彈？黃曙光回應，只要願意做當然有可能。問題在於，這顆飛彈的構型、導引、參數設定等，能否與戰鬥系統做結合？中科院的潛艦戰鬥系統還不夠成熟，水下射控部分還需要再加強。「這塊如果做不到，怎麼去連它水下的飛彈？」發射出去沒問題，裝在彈囊裡比照魚叉打出去也可以，但打去哪裡、參數怎麼設定、戰鬥系統怎麼弄，中科院還得加強這方面的系統整合，「他們還需要時間。」

黃曙光上將2日以「海權與潛艦」為題，在台大工程科學及海洋工程系所演講。（記者叢昌瑾攝）

黃曙光上將以「海權與潛艦」為題，在台大工程科學及海洋工程系所演講。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法