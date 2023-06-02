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    人力增補比海軍難 新造海巡艦艇急補人

    海巡署執行國艦國造計畫，預計2031年完成時，海巡艦艇達213艘，海巡署已向行政院提報明年增加人力642人。（資料照）

    海巡署執行國艦國造計畫，預計2031年完成時，海巡艦艇達213艘，海巡署已向行政院提報明年增加人力642人。（資料照）

    2023/06/02 06:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕海巡署執行國艦國造計畫，預計2031年完成時，海巡艦艇達213艘，而新造艦艇卻出現嚴重人力缺口，恐面臨「有船無人」，不僅影響海域巡防任務，也不利未來「平戰轉換」，海巡署已向行政院提報明年增加人力642人，不過，人事總處表示，目前尚在研議中。據指出，海勤人員還需具備交通部航港局所發的證照，因此增補人力的比海軍還困難。

    行政院於2017年核定「籌建海巡艦艇發展計畫（2018至2027年）」，2021年再核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫（2022至2031年）」，合計投入逾550億元，建造140多艘巡防艦艇，連同先前的「強化海巡編裝發展方案（2010至2023年）」37艘，總計至2031年可建造新一代巡防艦艇共184艘。

    根據海巡署送交立法院的報告指出，巡防艇、艦分別已於2019及2020年開始陸續交船，並將提前至2026年交船完竣；至於大型遠洋巡護船則預計於2026年起陸續交船，扣除汰除艦船艇，至2031年，艦隊分署巡防艦將由現行22艘增加為30艘，巡護船及巡防艇將由140艘增加為183艘，新造艦艇所需人力缺口已無法由現有海勤人力調整因應。

    海巡艦艇需符合基本人力配置才能出港，依據「各級巡防艦艇專責制度暨裝備機具攜行基準要點」規定，1000噸級以上巡防艦每艘配置50人，執勤人數不得少於35人；500噸級以上未滿1000噸級巡防艦每艘配置40人，執勤人數不得少於30人。

    海巡署委託研究報告也指出，除大型巡防艦數量增加外，海勤人力還有高齡化問題，依照艦隊分署內部統計資料，超過5分之1的現職資深艦艇人員，包含巡防艦長、大副、輪機長、艦艇機師或巡防艇（副）長、艇輪機長等基層主力，在10年內將陸續屆齡退休，然而此期間又適逢造艦計畫高峰期，人力將更吃緊。

    對此，行政院人事總處解釋，海巡人員雖是軍警文併用，但仍屬「中央政府機關總員額法」的第五類人員，海巡署提報政院修正的員額表，是希望增加法律上的「編制員額」，非實際上的「預算員額」，目前正在研議中，尚須對海巡業務量精算，瞭解增加數量是否合理，並請海巡署補充說明。

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