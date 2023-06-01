劉櫂豪初選落敗「參選也是選項」 賴坤成：參加遊戲規則應願賭服輸

賴坤成籲劉櫂豪願賭服輸。（記者黃明堂翻攝）

2023/06/01 15:38

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委黨內賴劉之爭白熱化，前立委賴坤成在初選擊敗現任立委劉櫂豪，但劉櫂豪今天在媒體詢問是否參選到底時表示「持續努力往前走」！賴坤成則說，自己在2012年爭取立委連任時初選輸劉，2016年的初選也輸過，但都還是幫劉櫂豪站台，既然參加遊戲規則，就應「願賭服輸」。

賴坤成於2010年參加台東立委補選，為民進黨首次拿下台東立委席次，但2年後爭取黨內提名競選連任時，劉櫂豪初選勝出，賴劉自此結下樑子，在劉連當三屆立委後，賴坤成這次在初選勝出，但劉櫂豪對繼續參選仍保持可能性，今天更說會「持續努力往前走」。

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劉櫂豪說，做為現任立委且在台東這塊土地和大家打拚這麼多年，他現在就是做好每一項工作，未來充滿可能性，參選也是選項之一。在藍大於綠的台東做初選，本來就容易受到外力控制和操作，但他對初選表示尊重，不過明年的1月13日鄉親的支持和認同絕對是比政黨初選還來得重要，遠大於初選意義，他會持續努力往前走，如參選就要獲得民眾支持。

劉櫂豪表示，台東人的權益一直是他的首要目標，民眾的支持才是最重要，他不忍心看到過去很長一段時間有人用攻擊扭曲從事政治運動，這不是台東民眾所願意看見的，要給台東民眾一個更開闊選擇，這選擇如果是正面力量，他會慎重考慮勇敢往前走。

賴坤成今天呼籲劉櫂豪遵守遊戲規則，他說，黨內初選是很重要的民主機制，既然參加了就應該願賭服輸，他在2012年和2016年的初選也輸過，但還是幫劉櫂豪站台，現在卻傳出劉櫂豪要不要參選，未登記前都還是未定數。

賴坤成呼籲劉櫂豪應該好好思考一下，同時劉櫂豪是現任立委，又是當紅英系人員，也請主席賴清德趕快出面處理。

對於是否參選，劉櫂豪說會持續努力往前走。（記者黃明堂攝）

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