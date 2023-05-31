比國民黨早1週 民進黨全代會拍板7/16圓山大飯店舉行

民進黨中執會今通過第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。黨主席賴清德（中）偕同被提名人召開記者會，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2023/05/31 15:52

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今通過第二波立委徵召名單及拍板7月16日召開全國黨員代表大會，比國民黨全代會早一週。民進黨主席賴清德表示，「民主大聯盟」的構想在於廣納百川、接受新觀念，讓不同想法進入民進黨的決策思維，下週起將陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火。

民進黨中執會今通過7月16日（週日）在台北圓山大飯店12樓大會廳召開第20屆第2次全國黨員代表大會，全代會大會程序、工作組織架構、指派工作人員，其餘相關細節規劃，授權中常會決定。

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會中也通過徵召林飛帆參選台北市第三選區立委、吳沛憶為台北市第五選區立委參選人、王閔生為台北市第八選區立委參選人、劉仁照為桃園市第五選區立委參選人、康世明為苗栗縣第一選區立委參選人、李柏毅為高雄市第三選區立委參選人。

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