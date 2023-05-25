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    高市112年度總預算追加127億餘元 預算規模創縣市合併新高

    高市府提出112年度總預算第一次追加減預算案，市長陳其邁親自到議會報告。（記者葛祐豪攝）

    高市府提出112年度總預算第一次追加減預算案，市長陳其邁親自到議會報告。（記者葛祐豪攝）

    2023/05/25 19:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天提出112年度總預算第一次追加減預算案，歲入與歲出各追加127億餘元，追加後的歲入總預算達1678．32億元，歲出為1736.23億元，是高雄縣市合併以來，最高的預算規模，經市議會大會同意交付委員會，進入一讀審查。

    高雄市112年度總預算案，於今年2月審議完成，歲入1550.59億元，公債及賒借收入101.91億元，歲出1608.5億元，債務還本44億元。

    由於本會期議會較早開議，中央統籌分配稅款、一般性補助收入陸續撥款，應納入預算，高市府今年是從103年度以來，首次辦理追加減預算。

    高市議會今天下午審議追加減預算案，市長陳其邁表示，112年度總預算歲入追加127.74億元，歲出追加127.73億元，收支剩餘124萬。追加後的歲入總預算達1678.32億元，歲出為1736.23億元。

    陳其邁強調，歲入追加主要是中央統籌分配稅款，及中央的一般與計劃型計畫收入，並沒有增加舉債；主計處處長李瓊慧表示，不僅沒有增加賒借，收支還剩餘124萬，歲出1736.23億元也是縣市合併以來，最高的預算規模。

    歲出追加分配於4部分，第一是中央補助款（含回饋金）66.78億、具急迫性施政37.85億、中央補助配合款13.38億、市庫先前墊付項目9.72億。

    在民眾最關心的具急迫性施政計畫，增設岡山第二交流道用地費及連絡道拓寬工程，增編7.05億、公共設施及景觀改善工程增編4.18億、通勤月票增編3.9億、新建運動中心增編3.39億、鳥松公墓南區遷葬增編2.05億、人行道改善增編2億、校園通學道增編1.62億、道路刨鋪增編1.5億、代理教師完整聘期增編1.32億、生育津貼補助增編1.24億等。

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