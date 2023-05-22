G7峰會與美中戰略對抗 學者：聯合聲明40幾頁細數中國罪狀！

國策研究院、中山大學中國與亞太區域研究所22日舉行「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會，由國策研究院董事長田弘茂（左3）主持。（記者方賓照攝）

2023/05/22 12:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「七大工業國集團」（G7）領袖峰會近日在日本廣島召開，並發布聯合公報。G7領袖聯合聲明強調，「台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分」；學者指出，聯合公報40幾頁洋洋灑灑細數習近平上台以來中國所有罪狀，包含破壞台海現狀，經濟脅迫民主國家。

國策研究院今日舉行「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會，國策院執行長郭育仁表示，今日要探討G7峰會與周邊安全情勢，所謂周邊安全情勢是指中國威脅，從最北邊朝鮮半島、東海、台海至南海，中國周邊幾個地方，因為習近平上台後，整個局勢產生結構性的轉變。

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郭育仁提及，G7峰會在20日發表聯合公報，這份公報40幾頁細數習近平自2012年上台至今中國所有的罪狀，涵蓋人權、香港、西藏、新疆、台灣，直指中國破壞台海、東海、南海現狀，對民主國家經濟脅迫，對全世界自由市場用非市場性的機制做滲透，主要是經濟安全的聲明。

成功大學政治系教授王宏仁表示，G7峰會幾件事值得關注，七大工業國領導人在日本廣島發表聲明，對中國、俄羅斯展現決心。本次峰會離不開俄烏戰爭議題，烏克蘭總統澤倫斯基到日本後，更是鎂光燈的焦點，成功說服西方國家，也讓美國願意出售F-16戰機，七大工業國也表達支持烏克蘭絕不動搖。

王宏仁分析，中國問題是G7共同關注焦點，亦關切台海區域安全穩定，日本首相岸田文雄也提到核擴散的問題。美國面對中國問題本採強硬脫鉤，G7是用「去風險」這個詞彙，美國希望西方國家對中國經濟脅迫有共同韌性及防禦措施，也不希望中國片面改變台海現狀。

台灣大學大陸研究中心研究員尹麗喬談及，G7峰會聲明反對改變台海現狀，反對中國經濟脅迫，並提到香港、新疆、人權等問題。中國選在G7峰會舉行同時，在西安舉辦中亞峰會，中國外長秦剛宣稱反對集團政治，目前民主與獨裁對抗格局仍然沒有改變。

政大國關中心副研究員蕭琇安表示，她要談北約和印太安全，2022年北約在馬德里舉行峰會，邀請南韓、澳洲、紐西蘭參加，並發表聲明譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。有觀察到，過去一年有個加速的轉變，北約開始關切印太區域安全，今年7月將在立陶宛舉行的北約峰會，印太4個國家有受邀參加，北約未來可能在東京設立辦事處，與印太夥伴加強協調。

「印太有事、歐洲也會受到影響！」蕭琇安說，中國崛起後，對北約的價值和安全帶來挑戰，中國展現各種經濟、軍事脅迫的企圖，中國議題控制高科技的原料供應鏈及擴張影響力，尤其中國拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，北約已將中國視為系統性的挑戰，而台海安全穩定也是北約關切的議題。

中研院歐美研究所研究員林正義強調，值得注意的是，聯合國秘書長古特瑞斯在G7峰會前接受日媒訪問提及，「聯合國將會盡最大努力緩和台灣海峽緊張情勢、避免緊急事態發生」。聯合國過去鮮少對台灣議題發表看法，這是值得關注的。

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