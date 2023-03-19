圖解軍武》海軍法式小鋼炮 康定艦防空火力2030年升級再出發

2023/03/19 11:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍「敦睦艦隊」即日起至27日於國內7港口開放民眾參觀，預計月底啟程進行遠航訓練，「老班底」法製康定級巡防艦（法國「拉法葉級」）今年依舊隨隊，現役6艘將陸續進廠升級，預計2030年以前換裝「海劍二」防空飛彈提升整體戰力。自由《軍武頻道》以圖解軍事新聞方式，帶您一探海軍「法式小鋼炮」的性能及實力。

實用又帥氣的全匿蹤構型

許多人對康定級巡防艦的第一印象，為其新穎的流線型外觀，這並非只是耍帥而已，而是為有效縮減雷達反射截面積的「全匿蹤構型」，這項設計當年獨步全球，特色為外型稜角少、上層結構簡潔、主要武裝埋於艦體內，更運用大量複合式材料造艦，強化吸收、反射雷達波效果。

防空戰力大躍進在即

看完艦艇外觀與設計，接著再將目光拉回艦體前段，康定級艦的主要防空武器，為裝設於B砲位的1座4聯裝「海欉樹」防空飛彈發射器，但這款射程僅8公里的美系老舊飛彈，已與其他水面艦防空火力出現顯著代差，其突出結構更破壞艦艇匿蹤性能，還被取了「小牙籤」渾名。因此，海軍自去年至2030年編列431億餘元預算，陸續升級6艘康定級艦的戰鬥系統、雷達及防空飛彈，未來將以32枚裝載於垂直發射器、射程30公里的國造「海劍二」飛彈，取代現役「海欉樹」飛彈。這項升級計畫，將由舷號1203的「西寧艦」打頭陣。

中規中矩的反艦火力

比起討論甚多的防空火力，康定級艦的反艦戰力顯得中規中矩，將目光轉至艦體上層結構，該艦一共搭載8枚國造「雄風二型」亞音速反艦飛彈，分裝於2座4聯裝發射器。雄二飛彈的射程約150公里，飛行時速約0.85馬赫（約1041公里），其低空掠海飛行的特性，可大幅縮減敵艦反應時間。另外，康定級艦的艦艏搭載一門口徑76公厘的MK-75艦砲，1座方陣快砲、兩座MK32魚雷管，待防空能力獲顯著提升後，整體戰力將趨於均衡。

戰鬥系統與主要雷達

相較於「國際牌」主要武裝，康定級艦的戰鬥系統、雷達與射控系統都是法國製，康定級艦採用「TAVITAC-2000」戰鬥系統，整合程度比成功級、濟陽級巡防艦來得更高，176名官兵編制亦是三型艦之中最低。最具特色的「眼睛」則為「DRBV-26D」木星二型對空搜索雷達，最大偵測距離可達360公里，最快轉速為每分鐘15轉。

機庫、飛行甲板與反潛能力

比起法國拉法葉艦，康定級艦的飛行甲板與機庫更加廣闊，主要艦載機為1架S-70C直升機。而康定級艦還配備Spherion-B中頻主/被動聲納、ATAS（V）3主/被動拖曳陣列聲納，具有一定的反潛戰力。

動力

康定級艦採用4部「12-PA6-280 STC」柴油渦輪引擎，雖然最高航行時速僅25節（約46.3公里），還比船齡超過50年的濟陽級巡防艦來得慢，但優秀的油耗表現，使其具備更長的航程，若以時速12節（約22公里）航行，續航距離可長達9000海里（約16668公里）。

任務定位

康定級艦為海軍一級艦，雖排水量未達4000噸，仍具備獨立作戰能力，任務包含台海偵巡、防空、反艦、反潛、護航、護漁等任務，可說是包山包海，不僅於2014年「廣大興28號」事件之後，與海軍、海巡艦艇編隊挺進北緯20度線以南進行「護漁操演」，亦曾於中共解放軍去年8月圍台軍演時，扛起監控中共海軍艦艇的重任。

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