普發6000元何時開始登記領錢？ 財政部明天宣布

財政部明天將在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」。（資料照）

2023/03/15 18:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕財政部明（16）日將在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，對於普發6000元現金目前規劃發放方式，包括採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，據了解，財政部明天在院會後記者會，就會宣布民眾上網登記填寫表單的時間，讓預算通過後，就能儘速發放。

立法院長游錫堃將於明天下午召集朝野協商「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。據推估，倘若朝野黨團有共識排除1個月冷凍期，將可望在4月11日之前就完成三讀程序，惟確切日期仍須以協商結果為準。

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財政部指出，發放資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶，取得居留許可者、持永久居留證者之外國人等；此外，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部表示將今年（2023年）底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

至於規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，方便民眾領取。據了解，明天行政院會將討論，民眾上網登記時間與相關準備工作，官員解釋，民眾先上網填好表單，待預算通過、總統公告後，就能盡快發放，這些準備工作不一定要等預算三讀才能進行。而財政部長莊翠雲日前在立法院也允諾，總統公告「一週內」進行發放。

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