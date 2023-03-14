有照新手道路駕駛訓練 交通部擬修辦法規範

交通部長王國材今在立法院答詢時表示，有很多人很久沒開車之後要上路會考慮上課，有非常多需求，目前尚無法規，交通部會修正駕訓班管理辦法進行規範。（記者塗建榮攝）

2023/03/14 13:45

〔記者林良昇／台北報導〕坊間出現部分道路駕駛教室，教導已取得駕照的駕駛進行道路駕駛訓練，交通部長王國材今在立法院答詢時表示，有很多人很久沒開車之後要上路會考慮上課，有非常多需求，目前尚無法規，交通部會修正駕訓班管理辦法進行規範。

立院今進行總質詢，民進黨立委陳秀寶質詢時提到，近期坊間出現所謂的道路駕駛教室，教學內容為資深駕駛教導剛拿到駕照的新手駕駛如何在路上開車，甚至可使用副座有煞車的教室車輛，而道路也沒設限，只要是合法的道路都會使用，包含國道和快速道路。

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陳秀寶認為，網路上有不少人經驗分享，代表這並非私下合意，而是有規模的招生，有需求就有供給，讓資深駕駛教導沒有經驗的駕駛在路上遇到狀況要如何應對，這樣的教室不是不好，但需要研議落地管理。

行政院長陳建仁答詢時也同意，認為民眾更熟練駕駛技術後再自己上路是好的，但需要管理。

王國材也表示，過去時代沒有路考，現在路考規定已經在駕訓班的規範裡面，但還是有很久沒開車，之後要開車想進行訓練的民眾，可以透過修正駕訓班管理辦法，讓駕訓班可以招收有需求的民眾。

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