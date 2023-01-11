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    首頁　>　政治

    民進黨廉政會今晚開會 邱莉莉、林志展自請停止黨權

    南市議長邱莉莉（左）、副議長林志展說，他們已向民進黨中央自請停止黨權，並靜待黨中央及司法的調查。（記者蔡文居攝）

    南市議長邱莉莉（左）、副議長林志展說，他們已向民進黨中央自請停止黨權，並靜待黨中央及司法的調查。（記者蔡文居攝）

    2023/01/11 15:18

    首次上稿：14:38
    更新時間：15:18

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，重傷民進黨形象，民進黨今晚將召開廉政委員會討論。台南市議長邱莉莉、副議長林志展今天下午將北上出席廉政會說明。他們表示，這次正副議長選舉，他們並未涉及暴力，也沒有賄選，在司法調查結果前，他們已向民進黨中央自請停止黨權，並靜待民進黨中央及司法的調查。

    邱莉莉表示，他們上週有接到民進黨中央的公文，通知他們在今天晚上7點到黨中央接受調查，而她與林志展也已在1月9日向黨中央自請停止黨權，相信今天就會進行討論。

    兩人強調，他們沒有賄選，也沒有參與暴力，也沒有任何的利益交換，一切都靜待黨中央和司法的調查，而在這段期間，他們已自請停止黨權。

    對於外界有關台南光電利益繪聲繪影部分，邱莉莉表示，她今天從議會調了很多有關光電的資料，屆時就會清清楚楚知道，光電這件事情在台南市議會的主導是哪一些人，這部分廉政會也會查明清楚。事實上，光電設置大部分都設置在海線，不是在她的選區內，她曾針對有些業者在施工時影響居民周邊環境的爭議，有協助協調過，但也只是協調影響居民的部分，實際並未參與光電產業任何工程和作業。

    林志展則強調，他是黨團總召，基於職責，必須協助民進黨的議長能夠勝選，這是他原則，他並沒有涉及暴力和賄選。

    邱莉莉說，他們將靜待司法調查，希望司法的調查能儘快，讓事情真相大白，這段期間也希望不要因此而影響預算和法案的審查。

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