春節將至 饒慶鈴率敬軍團慰問部隊

饒慶鈴今率領縣內各界組成敬軍團至陸軍台東地區指揮部致贈加菜金。（記者陳賢義攝）

2023/01/10 17:01

〔記者陳賢義／台東報導〕農曆春節將屆，感謝國軍保家衛國辛勞，以及防救災工作協助，台東縣長饒慶鈴今率領縣內各界組成敬軍團，前往海洋委員會海巡署東部分署、陸軍台東地區指揮部及台東縣後備指揮部等國軍部隊慰問，對於官兵戍守疆土、保家衛國的辛勞，表達敬意與感謝，並提前向國軍弟兄姊妹們祝賀新年。

敬軍團由縣長饒慶鈴及市長陳銘風率團，在民政處副處長高忠雲及台東軍人服務站、縣商會理事長馬雲飛等人一同展開敬軍慰問。饒慶鈴表示，近來國際情勢日趨嚴峻，國軍平時擔負保家衛國的重任，每逢災害發生時，民眾更加需要國軍官兵的協助，24小時全天候守護我們的安全，是國家穩定與安全最堅強的後盾，感謝官兵日以繼夜的無私奉獻，面對國內外的威脅與考驗，國軍是縣府最強而有力的支援。

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饒慶鈴說，未來無論在國防及災防工作，都需要國軍部隊全力配合及支援，縣民安定生活仰賴每一位國軍弟兄姊妹們的付出，再次代表縣府及縣民感謝大家，祝福大家新春佳節愉快。

海洋委員會海巡署東部分署少將陳學良、陸軍台東地區指揮部譚少將及台東縣後備指揮部上校吳政達感謝縣府各界長期以來支持國軍，尤其駐軍官兵中有不少是台東縣籍，軍民關係緊密，只要地方上需要國軍，國軍永遠都在，感謝敬軍團到部隊慰問，讓弟兄姐妹們在春節前感受到暖心的關懷與重視。

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