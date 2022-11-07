18歲公民權公投發表會12日至22日登場 4黨立委、青民協為正方

「18歲公民權」修憲案公民複決將於本月26日舉行，本月12日至22日將舉行5場發表會。圖為發表會的時間、主持人、正方代表，與轉播電視台一覽。（中選會提供）

2022/11/07 18:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕「18歲公民權」修憲案公民複決將於本月26日舉行，本月12日至22日將舉行5場發表會，將由民進黨立委洪申翰、民眾黨立委張其祿、時代力量立委王婉諭、國民黨立委謝衣鳯，與台灣青年民主協會理事長張育萌擔任正方代表，將沒有反方代表。

中選會表示，發表會依法由立法院代表正方，相關政府機關，或經許可設立辦事處的反對意見者代表反方，最終立法院推薦5名正方代表，行政院則來函中選會，表示持支持意見，不派員代表反方，也沒有依照《公投法》第20條申請許可設立的反對意見者。

請繼續往下閱讀...

立法院日前黨團協商結論指出，各黨團將各推派1名立委擔任正方代表，再邀請1名民間代表作為第5場發表會代表。

中選會指出，第1場發表將於11月12日晚上7時舉辦，由華視轉播，主持人為中選會主委李進勇，正方代表為立委洪申翰；第2場發表會於11月15日下午3時舉辦，由台視轉播，主持人為中選會副主委陳朝建，正方代表為立委張其祿；第3場發表會於11月17日上午10時舉辦，由中視轉播，主持人為中選會委員黃秀端，正方代表為立委王婉諭；第4場發表會於11月19日下午3時舉辦，由民視轉播，主持人為中選會委員邱昌嶽，正方代表為立委謝衣鳯；壓軸場於11月22日晚上7時舉辦，由公視轉播，主持人為中選會委員陳月端，正方代表為青民協理事長張育萌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法