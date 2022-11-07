柯志恩參選「沒魚蝦也好」? 蘇致榮︰高雄人要會做事的市長

民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮（左）表示，高雄人不要「沒魚，蝦也好」的市長，要的是會做事的市長，反酸復刻韓國瑜團隊就是噩夢一場。（記者陳文嬋攝）

2022/11/07 13:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前立法院長王金平稱國民黨高雄市長候選人柯志恩參選「沒魚，蝦也好」，民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮表示，高雄人不要「沒魚，蝦也好」的市長，要的是會做事的市長，反酸復刻韓國瑜團隊就是噩夢一場。

王金平替柯志恩輔選稱，大家很懷念高雄市前副市長李四川，若李選市長一定高票當選，但他不願意，如今柯志恩來選也是非常好，「沒魚，蝦也好」。

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蘇致榮表示，對於高雄人來說，要的是會做事的市長，對於王金平這番說詞，他質疑韓國瑜勢力要捲土重來，罔顧已經被高雄人罷免民意，這根本就是高雄人的噩夢。

蘇致榮表示，當年韓國瑜上任後，高雄市政完全停滯。不只輕軌停建、沒有任何高科技產業的招商，市民最在意的運動中心也沒有，不像現在高雄有許多投資的機會，對高雄人來說，「韓市府」是最不願意回想起回憶。

蘇致榮指出，高雄不要「沒魚，蝦也好」的市長，而是要一個會做事能讓高雄光榮的市長，不要再復刻韓國瑜市府團隊，讓高雄人再復刻那場惡夢，這才是市民想要的。

蘇致榮說，市民也需要一個一心一意服務的市議員，希望大家給他機會，讓他進入議會替大家服務。

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