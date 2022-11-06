連任捷克參院議長 韋德齊：不排除再次訪台

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。（取自韋德齊臉書）

2022/11/06 06:10

〔記者楊丞彧／台北報導〕2020年訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）上月於捷克參院改選第二輪大勝、連任成功後，本月2日捷克參議院議長選舉，也獲壓倒性支持連任。近日接受捷克媒體訪問時，韋德齊強調，新任期他將持續捷克參議院國會外交的工作，不僅著眼於經濟議題，更強調捍衛人權與自由。韋德齊也透露：「不排除再度訪問台灣。」

捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2020年台灣總統大選後來台訪問，卻在該年1月20日驟逝，享壽72歲。遺孀薇拉（Věra Kuberová）後揭露，柯佳洛因計畫訪台承受中國駐捷克大使館極大壓力，中方甚至還寄出恐嚇信，薇拉直指：「這是害死他的原因。」

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韋德齊2020年2月接下參院議長一職後，2020年8月30日於疫情期間不辭辛勞率團訪台，完成柯佳洛之遺志，成為捷克1989年民主化後訪台最高階官員。同年9月1日，韋德齊以首位非邦交國議長身份受邀至立法院發表演說、寫下歷史，並以華語喊出「我是台灣人」，讓在場委員全都起立鼓掌。2020年11月，韋德齊高票連任議長。我國立法院長游錫堃今（2022）年7月也在疫情趨緩後回訪捷克，除拜會韋德齊，並親自追悼柯佳洛、慰問其家人。

韋德齊近日接受捷克電視台訪問時表示，新任期他期盼參院履行其憲法職責，並展現出捷克應有的政治文化，此外，也將持續進行國會外交。韋德齊說：「我將致力於確保國會外交持續進行，不僅關注經濟議題，更要著重在捍衛人權與自由。」

商業日報E15報導指出，韋德齊的國會外交以訪問烏克蘭與台灣為代表作。而新任期除了希望把目光投向前蘇聯國家之外，韋德齊也透露：「不排除再度訪台。」

韋德齊透露前年他決定訪台的關鍵，在於捷克總統澤曼（Miloš Zeman）對於社會建制非基於自由與民主的國家之傾向十分地明顯，這讓他感到相當震驚。此外，當他就是否應訪台徵詢意見時，澤曼就直言「要挺巴比斯（Andrej Babiš）當下屆總統」，也讓他對捷克的未來相當擔憂。韋德齊說：「這很大程度讓我下定決心訪台。」

「不滿公民行動」（ANO 2011）黨魁、立場親中的巴比斯2017年12月至2021年12月擔任捷克總理，去年捷克眾院改選後，改由「一起聯盟」（SPOLU）領導人、公民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）出任總理一職，立場親台。巴比斯現備戰明年1月總統大選；在今年9至10月參院改選期間，巴比斯派出「刺客」、曾擔任其顧問的納格尤娃（Jana Nagyová）意圖拉下韋德齊但未成功。

韋德齊於訪問時提到，他上月成功連任參議員不僅是政治上的勝利，更是道德上的勝利；「越是一場不公平的選舉，我所獲得的成就感就越大」。韋德齊指出，他的對手事實上是兩個人，毫不猶豫地在這場選戰中豪擲人力與財力，並誹謗抹黑他的親信，但他仍能挺了過來。他呼籲即將投入總統選舉的其他候選人該仔細研究他的經驗，因為他們將成為巴比斯下一個獵物。韋德齊表示：「我算是打敗了巴比斯，雖然納格尤娃是檯面上的候選人，但實際上是受巴比斯操控。」

韋德齊直指，他不理解為何還有人會相信巴比斯這位謊話連篇的前總理。巴比斯曾說自己不會競選公職、不會成立政黨、不參選總統，但一次次地自打臉。韋德齊認為，下一任捷克總統必須擁有尊重憲法、履行職責、並能在國家困難時刻成為國民支柱的道德。但韋德齊也強調，他不想介入總統大選；而如果他對選區選民說，他覺得當參議員還不夠，還想要當總統，那對投票給他的選民相當不公平，可說是一種背叛。

另外，根據捷克媒體先前報導，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）預定將在明年春天訪台。

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