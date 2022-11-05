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    首頁　>　政治

    嘉市議員戴寧成立競總 市長、正副議長相挺讓她哽咽

    嘉義市長黃敏惠（左）握住嘉義市議員戴寧（右）的手。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠（左）握住嘉義市議員戴寧（右）的手。（記者林宜樟攝）

    2022/11/05 17:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐領助理費，今年3月13日遭收押，羈押超過半年，於9月19日交保，目前案件正在嘉義地院審理中；戴寧登記參選年底嘉義市東區市議員選舉，今天舉辦競選總部成立茶會，嘉義市長黃敏惠、市議長莊豐安、副議長蘇澤峰到場支持，戴寧感謝各界給予她溫暖，會繼續加油，為嘉義市努力。

    戴寧從政13年，任3屆議員，年底地方選舉拚連任，因案遭羈押期間，父親戴建三過世，未能見到父親最後一面；今天戴寧舉辦競選總部成立茶會，黃敏惠、莊豐安、蘇澤峰及前立委蔡啟芳等到場為她加油，不少鄉親、友人到場表達支持之意，讓她一度哽咽。

    黃敏惠說，戴寧遇到挫折，在她最需要的時刻給她鼓勵，讓她更堅強，有力量向前走；戴寧的父親戴建三已經不在人世，以前常見戴建三和妻子為女兒站出來，父母的愛是讓戴寧繼續堅持的力量，她更需要民眾為她加油，鼓勵她永不放棄。

    莊豐安說，嘉義市是溫暖的地方，大家付出溫暖，選舉時給戴寧為民服務機會；他讚戴寧在議會的提案與政策建言都很優質，請鄉親給予溫暖的一票，支持戴寧。

    戴寧說，感謝支持的鄉親與朋友帶來溫暖，她會記住這份感動和溫暖，努力將正向的力量傳遞出去，並會繼續加油，為嘉義市這片土地努力付出，她也會更堅強，服務會更加堅定。

    前立委蔡啟芳（左）相挺戴寧（右）。（記者林宜樟攝）

    前立委蔡啟芳（左）相挺戴寧（右）。（記者林宜樟攝）

    嘉義市副議長蘇澤峰為戴寧加油。（記者林宜樟攝）

    嘉義市副議長蘇澤峰為戴寧加油。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠（右三）、嘉義市議長莊豐安（左二）、市議員張秀華（右一）等為戴寧（左三）加油。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠（右三）、嘉義市議長莊豐安（左二）、市議員張秀華（右一）等為戴寧（左三）加油。（記者林宜樟攝）

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