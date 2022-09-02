黃敏惠今登記提競選政見 不接李俊俋辯論戰帖

嘉義市長黃敏惠今完成選舉登記。（記者王善嬿攝）

2022/09/02 17:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義市長黃敏惠爭取連任，今上午由母親黃鄭梅子、先生蔡宗佑醫師、10名黨籍議員參選人及支持者陪同，完成登記參選市長，她提出「幸福進行式，嘉義未來市」競選政見，強調嘉義市是幸福城市，她不但要將幸福不斷延續，好還要更好，面對傳承與創新的挑戰，將以「西區大發展、東區大進步」雙引擎計畫，力拚嘉義市成為台灣新都心，讓全齡市民在生活、教育、養育以及消費上都有最高品質，同時感到安心、安定。

針對日前民進黨嘉義市參選人李俊俋下辯論戰帖，黃敏惠今回應目前無此計畫，她做自己該做的事情，嘉義市是民主聖地，所有人所作所為大家都看得到，民眾心中自有一把尺，每個表現、說得每句話，大家都看得到。

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黃敏惠登記之前，與國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、黃國嘉黨部主委國恕強、顧問團長江義雄、後援會團長黃國芳及黨籍議員參選人，前往位於忠孝路的嘉邑北門上帝廟參拜祈福，隨後步行約300公尺到嘉市選委會。

黃敏惠表示，此次以「幸福進行式，嘉義未來市」為競選主軸，除推動經貿、交通、教育、醫療以及居住等五大產業創新，營造雲嘉嘉產業生活圈，針對交通建設，也積極爭取城際軌道運輸系統，建構嘉市三橫三縱三環的新路網，加速市區鐵路高架化都市縫合，以及以2050年淨零排放為目標，推動永續發展自治條例。

黃敏惠說，將擴大協助青年創業，透過青銀共居推動社會住宅，擴大包租代管量能，吸引人才移居；持續深化教育品質，包括完善教師權益、優化幼托教育、導入實驗教育等；協助長者經濟自立、優化長照品質、提倡樂齡圓夢，全力支援在嘉安老，讓嘉市成為「世世代代好徛起、大大細細攏佮意」的五星城市。

黃敏惠（中）今由國民黨議員參選人陪同登記。（記者王善嬿攝）

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