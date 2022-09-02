不畏被開除黨籍 苗縣議長鍾東錦完成參選縣長登記

國民黨苗栗縣議長鍾東錦，在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體數百人陪同下，完成參選縣長登記。（記者彭健禮攝）

2022/09/02 12:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議長鍾東錦，不畏恐被國民黨開除黨籍的壓力，今天在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體數百人陪同下，頂著風雨完成參選縣長登記；鍾東錦表示，他將秉持「講實話」、「提政見」、「端牛肉」的原則，延續苗栗縣長徐耀昌的政策，與鄉親分享快樂、慢活的苗栗願景。

蔡麗卿表示，雖然天空飄雨，但代表著前途是光明的，因為「遇水則發」，徐耀昌縣長因公務在身無法來到現場，但相信他即使面臨可能被國民黨黨紀處分，仍然一定會全力支持鍾東錦，讓縣政發展傳承延續。

請繼續往下閱讀...

蔡麗卿指出，民主制度就是少數服從多數，對方民調持續低迷，歡迎他們「倒過來」支持鍾東錦，以免對手往後發現民調不足，可能再次「夜奔敵營」。蔡麗卿話鋒一轉，強調徐耀昌8年前接任縣長時，縣庫是空空如也，她不忍心看到苗栗縣重蹈覆轍，因為對方就是一個「魁儡」，背後有另外一個人，而「那個人」就是導致苗栗財政困境的始作俑者，因此呼籲鄉親，支持認真、實在、肯做事的鍾東錦。

李文斌也與余文忠、孫素娥、徐功凡、林寶珠、廖英利、陳碧華、張佳玲、韓茂賢、張可欣、張顧礫、楊恭林、楊文昌、黃月娥等議員出席相挺。李文斌說，今天看到這麼多鄉親站出來，也是要告訴國民黨主席「你不提名他（鍾）沒關係」，但苗栗鄉親用民意來提名；鍾擔任苗栗縣黨部主委2年，為黨全心全力付出，並與縣長徐耀昌配合，引領苗栗縣成為觀光科技大縣，苗栗未來要更好，唯有支持鍾東錦。

鍾東錦指出，他從去年舉辦100場公投說明會、今年走訪18鄉鎮市祈福傾聽之旅，收納來自各界、各族群的建議，詳細規劃「苗栗縣政願景白皮書」，未來10年將以「觀光科技大縣」為主軸，將苗栗打造成為一個宜居、宜遊、宜業的觀光科技新都心。

鍾東錦並表示，在兼顧政府財政紀律下，他將推出「幼兒在家自己帶，津貼加碼2000元」、「校園供餐質量升級」等福利措施，確保學童「吃得飽、吃得好、吃得健康」。此外，他在擔任議長3年多來，薪水全數捐出，還加碼已累計超過500萬元，作為縣內國中、小學弱勢家庭學生獎助學金，他承諾，未來當選縣長，同樣每年至少捐出100萬元薪資，鼓勵學童認真向學，為苗栗培育人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法