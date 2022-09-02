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    官我什麼事》文化部為空總開發與柯P交火 李永得曝關鍵點

    文化部長李永得接受專訪，談及近期爆出的台中國漫館爭議、台北空總問題，坦言文化建設需要地方政府積極協助，與中央密切合作。（記者黃筠軒攝）

    文化部長李永得接受專訪，談及近期爆出的台中國漫館爭議、台北空總問題，坦言文化建設需要地方政府積極協助，與中央密切合作。（記者黃筠軒攝）

    2022/09/02 10:35

    〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李永得接受自由時報《官我什麼事》節目專訪，提到112年度文化部主管預算總計達212.2億元，創歷年新高，但李永得也坦言，文化建設需要地方政府積極協助，與中央密切合作。提到近期為空總土地利用問題多次與柯文哲的台北市政府隔空交鋒，李永得說，其實建設文化設施在很多地方政府都很歡迎，唯獨台北市不一樣。

    李永得表示，或許因為台北市預算比其他縣市占優勢，「因為很多稅收都在他這邊，所以其實台北市過去蓋一些場館，都不需要中央補助。」也許因為這樣的觀念，他們認為中央在台北市的建設，又不是他們蓋的，所以就提出驚人的回饋抽成辦法。

    李永得指出，位於台北市仁愛路精華地段的「空總」，是中央政府所有的地，「這個地方要做一個非常國際級的文化設施，然後去進行都市計畫變更，就被要求要分40%（變更回饋）。坦白講，這個在直覺上跟我的經驗完全是相反的。都市計畫裡面，把一個機關用地，尤其是現在軍事用地，把它都市計畫變更為使用強度變高的，就表示這個土地的價值更高，所以更高的時候，回饋給政府是應該的，也是非常合理。可是問題就是說，我們不是民間，沒有從中間得到任何的利益，如果說有利益，也是全國人民的利益。」

    李永得說，「他們可能想法是不太一樣的，他們可能認為這塊地是黃金地段，一般正常的觀念，當然就是開發價值很高。所以本來價值100塊錢，現在變成1萬塊錢了，當然要回饋。」當它變成一個特專區的時候，這中間的利差，當然政府可以要回饋，「可是這個是針對民間而言，對政府來講，不應該用這種方法。」

    李永得認為，空總在台北市中心，將來建設為國際級場館，最直接受惠的一定就是台北市，「所以我就不太懂為什麼要斤斤計較到說，這個土地的40%、60%，因為最重要我們也不是計較這個40%、60%的問題，就是說你這樣一切割完了以後，空總其實7公頃，恐怕扣掉古蹟有4公頃，剩下3公頃，其實已經不是很大，就會變成非常零碎的一塊地了。」

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