為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台南果乾傳遞台灣情 黃偉哲歡迎美國亞利桑那州杜希州長來訪

    台南市長黃偉哲致贈台南果乾給美國亞利桑那州杜希州長，盛情歡迎他率團訪問台灣。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲致贈台南果乾給美國亞利桑那州杜希州長，盛情歡迎他率團訪問台灣。（台南市府提供）

    2022/08/31 23:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國亞利桑那州杜希州長（Governor Doug Ducey）率團訪台，台南因2013年即已與該州締盟，基於這份情誼，市長黃偉哲今（31）日派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行，並盼日後有機會在台南接待。

    市長黃偉哲表示，台灣的半導體公司台積電，在2020年決定在亞利桑那州設廠，台南也是台積電設廠的重點城市，亞利桑那州與台南，不約而同地在半導體的世界中，同獲台積電的青睞而選址落腳，可望共同深化雙邊高科技業合作。

    黃偉哲表示，台積電在亞利桑那州鳳凰城的新廠，預計2024年投產，可以預期未來，台灣與亞利桑那州的關係將日益緊密，台南與亞利桑那州的交流，也將因科技人才與技術，而變得更加頻繁。

    台南與亞利桑那州於2013年11月締盟，近年來雙方持續在棒球、教育、文化、觀光等領域上進行實質交流。2020年武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病、COVID-19）肆虐之際，台南特地寄出防疫物資至亞利桑那州，杜希州長曾致函感謝台南，在最需要的時刻挺身而出的友誼與支持。

    據了解，杜希州長昨（30）日率團訪台，訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮、參加由經濟部及中華民國對外貿易發展協會共同主辦的「美國商機日」活動，並將會晤我國半導體相關產業業者。

    美國亞利桑那州杜希州長率團訪問台灣。（照片來源擷自外交部臉書）

    美國亞利桑那州杜希州長率團訪問台灣。（照片來源擷自外交部臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》 國軍首度開槍驅離！學者：中國無人機恐出險招
    2022/08/31 20:30

    新聞360》 國軍首度開槍驅離！學者：中國無人機恐出險招
    美國亞利桑納州長杜希率團訪台 蔡英文明天上午接見
    2022/08/31 19:06

    美國亞利桑納州長杜希率團訪台 蔡英文明天上午接見

    土城核心生活圈 板南線海山站最夯
    山不轉路轉 美國民眾找到減少通膨影響方法
    2022/08/31 16:45

    山不轉路轉 美國民眾找到減少通膨影響方法
    美國亞利桑那州發生槍擊案 警員在內共4人死亡
    2022/08/27 05:43

    美國亞利桑那州發生槍擊案 警員在內共4人死亡

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播