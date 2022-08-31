台灣握美中衝突「番仔火」 黃澎孝︰一定要保留開第一槍自主權

金防部對於4批4架次襲擾金門的中國無人機，發射信號彈警示。（資料照，金防部提供）

2022/08/31 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍近期屢派無人機襲擾我國離島，總統蔡英文表示：「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全」，前國大代表黃澎孝對此大表肯定，並進一步主張，台灣手握足以引爆美中衝突的「一支番仔火」，必要的時候，為了積極自衛，台灣一定要保留開第一槍的戰略自主權。

黃澎孝在臉書撰文表示，他日前曾PO文主張：「武以止戈，反制中國軍事霸凌，我們要有開第一槍，打第一仗的決心和軍事準備」，引來中共外宣叫罵，但他很高興能看到總統蔡英文表示，不會讓中國有不當藉口製造衝突，但也不表示國軍不會反制，而金防部對入侵的無人機開出「第一槍」，中共無人機立刻朝廈門方向逃逸。

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黃澎孝指出，他要更進一步闡明，國軍被動等待敵人第一擊之後，才予以反擊的思維並不可取，而且會助長敵人侵台野心，他也了解這是美國方面橫加於台灣的限制，但他強調，我方應該理直氣壯與美國交涉，絕不當美國消耗中國戰力的誘餌，台美必須重新商定，當敵人某些徵兆出現時，國軍要有先發制人的自衛權。

黃澎孝舉例：「當中共『轟六』轟炸機，掛彈飛越海峽中線時，我們就要享以防空飛彈。因為，我們沒有足夠的防禦縱深與判斷時間。總不能等我們被炸殘了再來後悔吧」。

黃澎孝認為，無論是美國太平洋第一島鏈的戰略部署，還是印太戰略構想，台灣都有關鍵性的戰略價值，因此台美之間應該秉持互惠精神，台灣向美國購買的武器，至少要與共軍的武器相當，更不能故意讓國軍示弱，用來引誘解放軍出擊。

黃澎孝表示，台灣是民主政體，島內有親中政黨，如果軍事壓力過大，親中勢力就有抬頭的可能，到時候台灣與中國簽訂投降式的兩岸和平協議並非是完全不可能的事。黃澎孝強調，台灣手握引爆美中衝突的「一支番仔火」，中國如果不知收斂，必要的時候，為了積極自衛，台灣一定要保留開第一槍，打第一仗，甚至不惜引爆台海戰火，以嚇阻共軍的戰略自主權。

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