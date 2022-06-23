為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    萬安演習7月25日登場 北市先辦最大規模防空演練

    台北市即至7月20日將辦理456場「防空避難」踏勘演練。（北市民政局提供）

    台北市即至7月20日將辦理456場「防空避難」踏勘演練。（北市民政局提供）

    2022/06/23 14:25

    〔記者蔡思培／台北報導〕今年軍民聯合防空（萬安45號）演習將在7月25日登場，台北市民政局與各里辦公室合作，即至7月20日將辦理456場「防空避難」踏勘演練，教導民眾緊急發生如何避難，這也是北市史無前例、最大規模的演練。

    民政局表示，防空避難演練是要讓各里平時就能了解疏散避難動線，各里的「民防分團」也可在戰爭時協助警察進行防空疏散避難。北市各區公已在今年5月邀請警察分局種子教官，完成456里里長、里幹事的工作講習。警察種子教官也有教導認識防空警報、下載安裝及查詢防空避難設備APP、說明防空避難行動、防災物資及救護準備及生存基礎知識，受訓人數共有978人。

    民政局這次規畫全市456里在一個月內完成防空避難踏勘演練，讓身兼民防分團分團長的里長在轄內防空避難室進行教育講習，協助民防分團的里民了解所在里的防空避難設備處址，並下載安裝防空避難設備APP、學習防空避難姿勢後，由里防災士及警員陪同，依循「防空避難設備」黃色標示牌指引，走訪里內防空避難室動線，就地演練防空避難姿勢。

    民政局提醒台北市民用手機下載「北市警政APP」，可即時查詢最近的防空避難處所位置，平時熟悉操作介面，戰時就能臨危不亂。

    民政局提醒台北市民用手機下載「北市警政APP」，可查詢最近的防空避難處所位置。（北市民政局提供）

    民政局提醒台北市民用手機下載「北市警政APP」，可查詢最近的防空避難處所位置。（北市民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從俄國侵烏學教訓 柯文哲：台北萬安演習將有大規模防空演練
    2022/02/28 16:45

    從俄國侵烏學教訓 柯文哲：台北萬安演習將有大規模防空演練
    萬安演習登場 宜蘭73警報台2024汰換完畢
    2021/09/15 17:58

    萬安演習登場 宜蘭73警報台2024汰換完畢

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    13:30～14︰00萬安演習 蘇貞昌：聽到警報鈴響免緊張
    2021/09/15 12:50

    13:30～14︰00萬安演習 蘇貞昌：聽到警報鈴響免緊張
    萬安演習 台中警創意海報警告「中共戰機7分鐘抵台」
    2021/09/12 13:23

    萬安演習 台中警創意海報警告「中共戰機7分鐘抵台」

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    萬安44號演習15日登場 只發放警報、不管制人車燈火
    2021/09/08 11:18

    萬安44號演習15日登場 只發放警報、不管制人車燈火
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播