萬安演習7月25日登場 北市先辦最大規模防空演練

台北市即至7月20日將辦理456場「防空避難」踏勘演練。（北市民政局提供）

2022/06/23 14:25

〔記者蔡思培／台北報導〕今年軍民聯合防空（萬安45號）演習將在7月25日登場，台北市民政局與各里辦公室合作，即至7月20日將辦理456場「防空避難」踏勘演練，教導民眾緊急發生如何避難，這也是北市史無前例、最大規模的演練。

民政局表示，防空避難演練是要讓各里平時就能了解疏散避難動線，各里的「民防分團」也可在戰爭時協助警察進行防空疏散避難。北市各區公已在今年5月邀請警察分局種子教官，完成456里里長、里幹事的工作講習。警察種子教官也有教導認識防空警報、下載安裝及查詢防空避難設備APP、說明防空避難行動、防災物資及救護準備及生存基礎知識，受訓人數共有978人。

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民政局這次規畫全市456里在一個月內完成防空避難踏勘演練，讓身兼民防分團分團長的里長在轄內防空避難室進行教育講習，協助民防分團的里民了解所在里的防空避難設備處址，並下載安裝防空避難設備APP、學習防空避難姿勢後，由里防災士及警員陪同，依循「防空避難設備」黃色標示牌指引，走訪里內防空避難室動線，就地演練防空避難姿勢。

民政局提醒台北市民用手機下載「北市警政APP」，可即時查詢最近的防空避難處所位置，平時熟悉操作介面，戰時就能臨危不亂。

民政局提醒台北市民用手機下載「北市警政APP」，可查詢最近的防空避難處所位置。（北市民政局提供）

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