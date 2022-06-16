新北市運動獎金少 台北市選手笑稱「讓我們贏，獎金分你們一半」

新北市議會審查第二預備金動用情形。（記者何玉華攝）

2022/06/16 17:27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市原住民在全國原住民族運動會成績表現優異，原編列獎勵金預算僅200多萬元，動支第2預備金147萬餘元，國民黨籍市議員蔡明堂嘲諷說，北市選手都會開新北市選手玩笑說「讓我們拿冠軍，獎金分你們一半」；原住民族議員馬見Lahuy．Ipin、蘇錦雄、楊春妹等要求比照台北市編足經費。

主計處長吳建國表示，原住民族運動會的獎勵金會視市府的財務狀況逐年調整，一個是標準、一個是財源，會做逐年的檢討調整。

請繼續往下閱讀...

馬見Lahuy．Ipin不滿原民局獎勵金編列太少，難道是不看好原住民運動員的表現嗎?蔡明堂表示，原住民族運動會棒球比賽拿冠軍，台北市個人獎金有6萬元，新北市只有5000元，北市選手都會開玩笑說「讓我們拿冠軍，獎金分你們一半」。

市議員洪佳君說，原住民族運動會個人項目冠軍獎勵6萬元，團體項目獎金卻要按人頭分配，這是非常不合理，與中央「國光獎章」的精神背離，強調按照比例原則，每個人都是平等的，團體項目冠軍的個人金額，應該與個人項目冠軍金額一致，要求市府檢討。

原住民族行政局長羅美菁指出，獎勵金已經兩度調升，以個人項目冠軍為例，2019年從5萬調升到6萬元、地2名從3萬調高到4萬元，適用在110年的全國原住民族運動會獎項；2021年再度調高，冠軍再調升到8萬元，適用明年舉辦的全原運。

新北市議會今（16）天審查110年度第二預備金動支數額表，市府共有8個機關、8項計畫，總計動支第二預備金5768萬餘元；主要支出包括淡水區行政大樓新建工程賠償1687萬3000元、消防局建置鑑識中心火災鑑定實驗室500萬元、捕風捉蛇委外業務380萬元，以及參加110年全國原住民族運動會績優選手及指導教練獎勵金147萬2000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法