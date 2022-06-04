恩恩爸淚追真相 林楚茵批侯友宜「玩法刁難」

林楚茵質疑，恩恩爸要求真相卻遭侯友宜「玩法刁難」。（資料照）

2022/06/04 17:28

〔記者陳政宇／台北報導〕新北市2歲童「恩恩」染疫病逝，恩恩的父親奔走新北市府，卻難獲最關鍵的消防局81分鐘錄音檔。對此，民進黨立委林楚茵今（4）日指出，「政府資訊公開法」與「通訊保障法」並非新北市政府不公開資訊的保護傘，恩恩爸要求真相卻遭新北市長侯友宜「玩法刁難」。

林楚茵透過臉書表示，天安門事件發生，中國只想掩蓋不敢面對真相，但愈是掩飾愈彰顯中國政權的殘暴，而恩恩的爸爸向新北市政府要求一個真相，卻遭到侯友宜玩法刁難，搬出「政府資訊公開法」與「通訊保障法」不提供完整資料，新北消防局長甚至以報案電話屬於業務機密，要保障其中個資安全，無法提供錄音檔拷貝。

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關於法令規定，林楚茵援引相關判例指出，新北市消防局119電話通話錄音檔案件，既非偵查程序（無偵查不公開問題），而且此時119受理人員是國家行使公權力執行職務人員，基於國家非基本權保護主體、而是拘束對象，不得對電話報案民眾主張侵犯個資保護隱私權，況且單純聲紋尚無個人識別性，因此新北市消防局拒絕恩恩爸申請提供錄音檔，根本沒有正當性。

因此，「政府資訊公開法與通訊保障法，不是用來保障新北市政府不公開資訊的保護傘，更不是侯友宜用來掩飾施政無能的遮羞布」，林楚茵質疑，恩恩爸遭到新北市政府不斷透過行政手段刁難，難道侯友宜認為新聞熱度過了三天假期就會減退，不敢面對的真相就可以被消失？奉勸侯友宜還是早點把完整錄音與資料交給恩恩爸，否則新北市「消失的81分鐘」一天不完整公布，在侯友宜未來的從政路上都將如影隨行。

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