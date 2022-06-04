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    六四33週年 民進黨：中國應停止對內壓迫、對外顛覆民主

    今年是「六四」天安門事件33週年，民進黨今（4）日呼籲，中共當局應停止對內壓迫人民、對外顛覆民主制度等作為，唯有開始重視人權、走出專制，才是中國得以正常化發展的關鍵。圖為當年中共血腥鎮壓場景。（美聯社資料照）

    今年是「六四」天安門事件33週年，民進黨今（4）日呼籲，中共當局應停止對內壓迫人民、對外顛覆民主制度等作為，唯有開始重視人權、走出專制，才是中國得以正常化發展的關鍵。圖為當年中共血腥鎮壓場景。（美聯社資料照）

    2022/06/04 09:31

    〔記者陳政宇／台北報導〕今年是「六四」天安門事件33週年，民進黨今（4）日呼籲，中國應停止對內壓迫人民、對外顛覆民主制度等作為，唯有開始重視人權、走出專制，才是中國得以正常化發展的關鍵。

    民進黨透過新聞稿表示，33年前的今日，無數中國人民不畏極權壓迫及生命威脅，奮不顧身追求民主、自由，如此勇敢無懼的精神，至今仍熠熠生輝令人感佩。

    話鋒一轉，民進黨指出，遺憾的是，中共當局仍持續遮掩歷史真相，將「八九」、「六四」形塑成「不能說的禁語」。不僅如此，我們還看到中共當局以「維穩」為理由，持續實行諸多對人權構成嚴重威脅的法律，並通過各種方式打壓民運人士、擴大對人民的監控。更不用說對於西藏、新疆、香港等地區變本加厲的人權迫害作為，已經受到國際高度關注。

    「中共當局不僅對內壓迫人民，對外也企圖挑戰國際秩序並顛覆人們對於民主制度的信心」，民進黨認為，當今情勢下，台灣就位於與威權角力的最前線。台灣過去曾經歷漫長威權統治的戒嚴時期，民進黨深知民主自由得來不易，必定竭盡全力捍衛台灣民主自由的生活方式，同時也期待民主自由終能在中國實現。

    民進黨也強調，唯有中國開始重視人權、走出專制，才是中國得以正常化發展的關鍵，也才是區域和平穩定的基石。民進黨呼籲中共當局應真誠面對歷史的錯誤，深切反省並積極回應外界對其民主改革與人權保障的訴求，勿繼續與民主自由等普世價值背道而馳，才是中國人民乃至區域安定之福。

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