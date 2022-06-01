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    首頁　>　政治

    為防疫砲打中央 侯友宜爆「民進黨某副祕書長」要他不要政治表演

    國民黨新北市議員陳偉杰質詢中央法定傳染病系統問題時，新北市長侯友宜說，自己講話比較大聲，中央有聽到，才允諾改善。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市議員陳偉杰質詢中央法定傳染病系統問題時，新北市長侯友宜說，自己講話比較大聲，中央有聽到，才允諾改善。（記者賴筱桐攝）

    2022/06/01 12:32

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，新北市長侯友宜為了防疫政策，多次與中央隔空互槓，國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢法定傳染病系統問題，侯友宜在台上爆料說，民進黨某副秘書長曾詢問他，為何一通電話可以解決的問題，要面對媒體做政治表演、噴口水？他自認被羞辱，因此「說話比較大聲」，結果隔天中央允諾將改善系統。

    陳偉杰提到，因中央法定傳染病系統不穩定、塞車，在確診人數急遽增加時，造成第一線防疫人員與醫事人員作業困擾，許多民眾收不到隔離通知書，引發民怨沸騰，最後才派出行政院政委唐鳳解決問題。

    侯友宜表示，最重要的原因是5月20日他講話比較大聲，中央有聽到，他平常輕聲細語，那天在亞東醫院受訪時，講話大聲一點，就有民進黨某副秘書長問他說，為何一通電話可以解決的問題，不打一通電話解決，要面對媒體做政治表演、噴口水？

    侯友宜說，自己這一輩子警察出身，不曾做政治表演、噴口水，只知道解決問題，防疫期間他打了無數通電話給中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，也幾乎每天打給中央承辦的官員，費盡口舌，都得不到正向回應，居然還有人問這種問題、用這種態度羞辱他，當然他一定要把話講清楚，所以話講得比較大聲。

    他提到，5月20日話講大聲之後，隔一天唐鳳就出來了，早知道這樣，他從5月1日開始就要大聲一點，畢竟法定傳染病系統屬於中央權責，地方自行簡化流程後，仍要介接到中央的系統，必須由中央主導改善。

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