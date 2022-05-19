為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統府、國安會開設關懷中心 提供府內確診人員協助

    總統府依照防疫指引，自2020年起，便由府副祕書長李俊俋擔任總統府防疫長，國安會則由徐斯儉副秘書長擔任防疫長。（資料照）

    總統府依照防疫指引，自2020年起，便由府副祕書長李俊俋擔任總統府防疫長，國安會則由徐斯儉副秘書長擔任防疫長。（資料照）

    2022/05/19 20:06

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人張惇涵今（19）日表示，蔡總統日前與行政院蘇貞昌院長、衛福部陳時中部長就強化確診者關懷機制交換意見，皆認為隨著疫情發展，原有的公私部門「防疫長」的機制，應進一步強化為對確診者「關懷中心」的設置，提供確診員工和家庭更大的支持。

    張惇涵表示，今天行政院已提出相關方案，由政府機關、公營企業儘速建置確診者關懷機制，並鼓勵私部門雇主響應，擔負多一點照顧員工的責任；並進一步透過公私協力方式，一起照顧更多勞工朋友，藉以減壓地方關懷中心及基層醫療量能的負擔。

    張惇涵表示，總統府依照防疫指引，自2020年起，便由府副祕書長李俊俋擔任總統府防疫長，國安會則由徐斯儉副秘書長擔任防疫長，統籌各項防疫措施，並提供員工關懷服務。

    張表示，在總統指示下，總統府及國安會也已即刻成立關懷中心，強化關懷總統府及國安會確診員工的身心健康狀況，並提供確診者所需要的資訊，讓確診者能夠獲得更多協助。

    張惇涵說明，總統府及國安會所設置的關懷中心，提供確診人員5項服務：

    一、建立通報機制，提供防疫指引：提供確診者鄰近PCR篩檢站地點與預約資訊，並提供防疫旅館或集中檢疫所名單及聯絡方式作為參考。

    二、追蹤健康動態，定期健康關懷：關懷中心對確診者每2天關懷一次，並列出常見、且較危險的症狀指引，提供確診者判斷，若出現身體狀況可盡速反映。

    三、依照需求給假，彈性勤休制度：配合指揮中心防疫政策，對確診者因疫情請假從寬認定，並彈性給假。

    四、提供防疫物資，代領代送服務：詢問確診者所需，提供府內能力所及的防疫或民生物資。必要時，依照指揮中心指引，並經當事人同意及委託，協助代領防疫物資及藥物。

    五、提供醫療資訊，關懷就醫進度：提供醫療院所及診所名單，引導確診者透過各式平台線上看診。另外，也提供確診者總統府內醫務所基本醫療諮詢。

    張惇涵表示，希望藉由政府帶頭，從政府機關到公營事業做起，並鼓勵企業積極響應，在面對疫情挑戰的關鍵時刻，能夠透過同事互助，由服務機關在第一線給予確診員工和家庭更多的關懷協助。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總統府新增5人確診 與總統、副總統無接觸史
    2022/05/19 19:37

    總統府新增5人確診 與總統、副總統無接觸史
    總統府+8 6府方人員、1警衛室勤員、1憲兵
    2022/05/17 21:21

    總統府+8 6府方人員、1警衛室勤員、1憲兵

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    總統府新增5人確診 與總統、副總統無接觸史
    2022/05/13 22:30

    總統府新增5人確診 與總統、副總統無接觸史
    總統府+5！4員工1憲兵 與總統、副總統無接觸史
    2022/05/12 19:28

    總統府+5！4員工1憲兵 與總統、副總統無接觸史

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    總統府︰新增1名國安會人員、1名總統警衛室駕駛確診
    2022/05/11 18:58

    總統府︰新增1名國安會人員、1名總統警衛室駕駛確診
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播