放寬具雙重國籍國民任公職規定 立院三讀通過

立法院院會今三讀通過「公務人員任用法部分條文修正案」。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/10 10:52

〔記者謝君臨／台北報導〕為了讓公務體系用人更為彈性，吸納更多優秀人才。立法院院會今（10）日三讀通過「公務人員任用法部分條文修正案」，放寬我國國民具雙重國籍者，在一定條件下仍得任用為我國公務人員的規定，並以不涉及國家安全、國家機密的機關及職務為限。此外，本次修法也增訂同層級類別相同機關，得訂定共用編制表的法源依據等規定。

銓敘部長周志宏報告指出，本次修法是為了因應機關彈性用人需要，適度簡化修編作業，並完備初任人員試用機制，以及合理規範公務人員任用消極資格。

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公務人員任用法第28條原規定，具中華民國國籍兼具外國國籍者，不得任用為公務人員。本次修法增訂但書，若上述雙重國籍者，是因為他國法律以致無法放棄外國籍及取得證明文件，但他於到職前已辦理放棄外國籍，且經外交部查證屬實，仍得任用為公務人員，並以不涉及國安、國家機密的機關及職務為限。

提案說明指出，經查，部分國家如阿根廷國家法令或政策規定，不許可其國民放棄國籍。基於保障憲法第18條所定人民服公職權利，因此放寬任用規定。

其餘修法重點包括：增訂同層級類別相同機關，得訂定共用編制表之法源依據。三讀條文指出，主管機關因業務需要或情形特殊，得合併所屬同層級類別相同機關，報經考試院同意，訂定共用編制表。

銓敘部長周志宏報告指出，依現行規定，各機關的組織法規訂定方式，原則上是一機關訂定一編制表，列明其所置職稱的官等職等及員額；近來部分機關為了有效運用人力資源，提出由其所屬各業務相近的機關、學校，於總員額控管的前提下，共用一張編制表的建議，因應機關彈性用人需要。

本次修法也新增試用人員如有其他不適任情形且有具體事實，機關長官得依其實際試用情形，予以考核為成績不及格；並增訂試用人員於試用期間不得調任其他職系的限制；同時將公務人員留職停薪原因消失後「復職」，修正為原因消失後「回職復薪」。

本案完成三讀後，國民黨立委李德維發言表示，大家對於公務人員的任用和保障都非常關心，期許今天通過修法後，公務人員能更勇於任事，為國家人民服務，「海納百川、用人唯才、勇於任事、莫忘初衷。」

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