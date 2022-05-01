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    捷克外長會晤我代表 感謝台灣捐款援烏難民

    捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky，中）與我駐捷克代表柯良叡（右）會面，討論雙邊關係。（取自利帕夫斯基推特）

    捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky，中）與我駐捷克代表柯良叡（右）會面，討論雙邊關係。（取自利帕夫斯基推特）

    2022/05/01 10:55

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐捷克代表柯良叡近日與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）和捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）會晤。利帕夫斯基感謝台灣捐款協助捷克紅十字會，安置烏克蘭難民；他並說，捷克與台灣共享價值觀，期待與台灣展開「另一個偉大合作」。

    我國賑濟烏克蘭專戶募得9.4億元台幣、約3200萬美元，除烏克蘭外，外交部也分配並陸續撥付超過2000萬美元給烏克蘭鄰近國家，如波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利及波海三國等，交給當地政府指定單位或賑災機構，盼協助難民度過難關。

    相關款項包括捐助捷克紅十字會150萬美元。捷克外長利帕夫斯基和眾議院友台小組主席班達4月29日與我駐捷克代表柯良叡在眾議院晤面，感謝我國人民捐款協助捷克紅十字會，安置烏克蘭難民，並討論未來在共享價值基礎上，推動合作。

    利帕夫斯基推文分享會面照片，並感謝台灣對捷克紅十字會的援贈，並強調捷克與台灣有共同價值觀，他期待與台灣展開「另一個偉大的合作」。

    捷克今年7月將輪值擔任歐盟主席國，利帕夫斯基4月受訪時表示，歐盟是時候盡力幫助「像台灣這樣被霸凌的民主」了。外交人士透露，捷克可能採取與立陶宛類似舉措，將台灣駐捷克布拉格的台北辦事處更名為「台灣」（Taiwanese）。

    我駐捷克代表柯良叡近日與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）和捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）會晤。（我駐捷克辦事處提供）

    我駐捷克代表柯良叡近日與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）和捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）會晤。（我駐捷克辦事處提供）

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