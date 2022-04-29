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    基層員警被要求用「個人休假」配合分流上班？黃偵琳：不合常理

    黃偵琳接到陳情指稱基層員警須以個人休假配合分流上班？認為不合常理。（記者王榮祥翻攝）

    黃偵琳接到陳情指稱基層員警須以個人休假配合分流上班？認為不合常理。（記者王榮祥翻攝）

    2022/04/29 18:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕網路傳出基層員警被要求以「個人休假」配合分流上班？高市議員參選人黃偵琳認為不合一般勞工常理，更不用說第一線辛苦員警，已透過管道向高雄市政府反映，希望只是溝通上的誤會，強調警消協助防疫、權益更該被維護。

    黃偵琳指出，近來疫情升溫，除第一線防疫人員外，大多數警察同仁也因配合市府防疫規範，承攬不少業務，且因為防疫實施分流上班。

    但日前卻於臉書出現匿名投稿，表示警察局要求基層員警利用「個人休假」配合分流上班？她接到許多友人轉述，希望可協助釐清狀況。

    黃偵琳認為，因應疫情變化，許多事務要麻煩第一線基層員警，包含取締、糾正、巡邏等，連八大快篩劑也因安全與風險考量，要特別請警察同仁協助。

    如果必須犧牲「個人休假」配合分流上班，恐怕不符合一般勞工常理，更不用說是對第一線認真服務的執勤員警。

    她在知道消息後第一時間，已透過管道向市府反映，盼這過程只是溝通上的誤會，應還給警察同仁合理休假，同時達到分流上班的目標。

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