陳其邁與加拿大溫哥華市長視訊 討論可合作領域

陳其邁與加拿大溫哥華市市長史都華（Kennedy Stewart），透過視訊會面。（高雄市行國處提供）

2021/12/14 14:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天與加拿大溫哥華市市長史都華（Kennedy Stewart），透過視訊會面，就未來可合作領域，如藝文、環境永續、原民文化、觀光等議題進行討論，期盼進一步推展兩市關係。

加拿大溫哥華市在今年中，啟動建立友誼城市計畫，高雄市長陳其邁致函表達意願，後續並應邀為溫哥華「加拿大台灣文化節」（TAIWANfest）開幕錄製問候影片，兩市也保持密切聯繫。

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兩市市長今天終於透過視訊會面，陳其邁首先向史都華市長介紹高雄市，提及高雄人口數與大溫哥華地區相當，高雄也是台灣唯一擁有16個原住民族的城市，兩市同樣為重要的港市及多元文化扎根的城市。

陳其邁特別指出，高雄是台灣推動民主人權的重鎮，1979年的美麗島事件，即是台灣民主化的重要里程碑，堪稱「民主之春」；而高雄也是對同性婚姻最友善的城市，2025年「世界同志遊行」（WorldPride）將在高雄舉行。民主、自由和人權等都是雙方信守的價值，也是雙邊友誼的重要基礎。

史都華市長提到台灣社群對當地的貢獻，自己也有很多台灣友人。他透露，當時向議會提出友誼城市計畫時，就想著台灣，很期待進一步推展與高雄的關係。

史都華說，溫哥華市將申請2030年的冬季奧運主辦權，屆時將以原住民為主導，持續推動與原民族群的和解與合作；期盼高雄與溫哥華持續在民主、人權等議題推行交流，「民主夥伴應該相互支持！」

史都華也談到自己是倫敦政經學院（LSE）的校友，請陳其邁代為向同為校友的蔡英文總統致意。陳其邁則回憶自己也曾到倫敦政經學院擔任訪問學者，發現雙方有更多共同之處。

陳其邁最後不忘行銷高雄，介紹高雄市明年有多場重要國際活動，如國家級的｢2022台灣燈會｣、「智慧城市論壇暨展覽-高雄場」、｢全球港灣城市論壇｣等，盼國際疫情趨緩，史都華市長有機會與會。

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