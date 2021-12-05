爭取藥費獨立總額 蔡英文：會回去「做功課」！

蔡英文總統5日晚間應邀於中華民國藥師公會全國聯合會第14屆第三次會員代表大會晚宴中致詞。（記者朱沛雄攝）

2021/12/05 21:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統蔡英文今（5日）出席藥師公會全國聯合會第14屆會員大會，感謝藥師在防疫期間守與政府一起守護全民健康，並在回應藥師公會爭取藥費獨立總額時表示，「總統不是專家，但會回去做功課」，會請衛福部和管理財務的相關機關，集思廣益討論是否有空間或做法，能持續改善藥品、藥師在健保預算中獲得更多分配。

藥師公會全聯會今晚舉辦第14屆會員代表大會晚宴，理事長黃金舜致詞時表示，政府推動口罩實名制的過程，藥師沒有缺席，感謝政府給機會，讓社會看見藥師在公衛領域也能有貢獻。

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黃金舜話鋒一轉，向政府喊話爭取藥費獨立總額。黃金順指出，台灣目前健保總額8千億預算中，僅有約1成撥給藥費，且不斷砍藥價，導致藥廠退出市場、衝擊國內藥品研發，反而讓民眾沒有好的藥物可以使用。他認為健保市場應該要改革，盼政府支持藥費獨立，以利全民用藥安全。

蔡英文總統在致詞時特別強調，口罩實名制因為口罩及時生產並在藥師投入下，讓人民可以有效率的拿到口罩，感謝藥師團體在防疫過程中幫了政府許多忙。蔡總統也回應，對於理事長的建言，將請衛福部和財務管理單機關集思廣益，討論是否有空間或做法，可持續改善藥品、藥師在健保預算中獲得更多分配。

此外蔡總統也提及，12月18日的公投是大家對於理想國家政策的決定，藥師朋友們都是精英，能夠帶領社會思考，做出最好的決定，也盼能和家人朋友一起分享，讓國家未來發展不受公投議題影響。

針對公投議題，黃金舜接受媒體聯訪時指出，以「反萊豬」公投來看，萊克多巴胺是「瘦肉精」的一種，瘦肉精就是讓豬可以快速生產肌肉，就像人類服用腎上腺素藥物一樣，「無論藥品或食品，過量就會中毒，但好好使用就是良藥！」根據科學報告，每天要吃33片、200公克的萊豬，且天天吃連續吃5到10年才會超過安全攝取量，此外美牛已進口台灣9年，政府管理非常完善，9年來沒有看到重大問題，他強調，只要標示清楚產地，消費者就可自行選擇，且符合世界經貿平等互惠原則，公投不是政治口水，應回到理性討論。

蔡英文總統5日晚間應邀出席中華民國藥師公會全國聯合會第14屆第三次會員代表大會晚宴。前排右為藥師公會全聯會理事長黃金舜。（記者朱沛雄攝）

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