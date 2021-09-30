總統親自徵召六都人選？ 陳亭妃：相信會找大家溝通

民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

2021/09/30 11:16

〔記者謝君臨／台北報導〕針對2022年九合一選舉，媒體報導，民進黨全代會工作小組昨討論選舉提名條例，黨祕書長林錫耀提到，黨主席蔡英文總統希望六都市長人選由自己負責協調徵召提名。正國會系統中常委陳茂松則當場主張，若總統有這麼說，就請總統公開說明，由秘書長傳話他無法接受。對此，正國會民進黨立委陳亭妃今表示，是否假傳聖旨她不清楚，但總統若要徵召處理的話，相信一定會找大家來溝通。

陳亭妃說，今天媒體大概都有報導到這部分，說似乎總統有一個方向。她認為，如果說總統站在整個策略、戰略位置的考量，尤其國民黨新任黨主席朱立倫已經說六都是未來選舉的重中之重，那當然對民進黨來講，六都也是我們非常重要的指標。在這個部分，如果真的是以整個選舉的戰略、策略角度，那總統要有所徵召處理的話，相信總統一定會找大家來溝通。

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對於林錫耀是否假傳聖旨？陳亭妃表示：「我們不清楚」，可是現在傳出這樣的說法，她還是希望說，如果真的是這樣的想法，主席一定是會以戰略的考量，可是他也一定會找大家討論溝通，絕不會透過工作小組會議就這樣子把它丟出來。

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