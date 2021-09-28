挺翁啟惠！海外台人、社團連署抗議司法不公、國家機器謀殺人格

海外台灣人、社團發起連署聲援中研院院士翁啟惠。（資料照）

2021/09/28 12:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕中硏院院士、該院基因體研究中心特聘研究員翁啟惠日前榮獲2021年威爾許化學獎肯定，是台灣第一位獲此殊榮的科學家，翁於2016年捲入浩鼎案，2018年底司法已還清白，監察院也撤銷彈劾理由，但原彈劾翁的監委目前僅剩一位，卻仍不願平反當年對翁的彈劾，國策顧問謝清志發起海外個人與社團連署聲援翁，並表達對台灣司法不公、國家機器謀殺科學家人格的強烈抗議，短短一周有33個社團、5千多人參與連署。

謝清志表示，發起連署就是因為眼看司法已經還翁啟惠清白，監察院也撤銷彈劾理由，但原參與彈劾翁的監委迄今仍不願平反翁的彈劾案，即使今年3月蔡崇義、王幼玲、趙永清3位監委公布調查報告，並指彈劾理由和基礎已不存在，並在7月底向懲戒法案提交調查新事證，但有監委卻仍對外指當初彈劾於法有據等不實言論，謝清志痛心應要捍衛人權的監委，卻變成迫害清白科學家的酷吏，「切勿讓台灣扭曲的司法傷害人權，最後貽笑國際。」

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謝清志感嘆，翁啟惠捲入司法冤案後，仍執著於學術研究，並且帶領中研院團隊在世界發光，他說科學家的戰場應在突破人類現有科學的界限，但翁卻要面對台灣司法、監察對他的迫害，「這在民主國家的科學界中可說是絕無僅有。」他呼籲懲戒法院的法官秉持公義檢閱新事證，還給翁前院長遲來的清白。

參與該連署的社團包含美國北美台灣工程師協會、北美台灣人教授協會、台灣人公共事務會總會、全美台灣同鄉會、北美台灣客家公共事務協會、台美航太協會、國家生技醫療發展基金會等；個人連署也超過5千人，包含僑務委員陳德輝、政院政務顧問林榮松、休士頓貝勒醫學院退休榮譽教授楊朝諭、僑務委員邱垂洸、大紐約區台灣人社團聯合會召集人賴弘典、紐約台灣研究所主任黃再添、北加州東灣台灣同鄕會前會長柯耀宗、台灣鄉情關懷協會會長謝鎮寬、華府台灣基督長老教會牧師洪健棣等人。

科技與學術界也不少人再度站出來力挺翁啟惠，包含前台大校長楊泮池、前中研院副院長王惠鈞，哈佛大學退休榮譽教授陳良博、前成大醫學院院長宋瑞珍、矽谷天使投資人邱俊邦、聖地牙哥加州大學分校電機卓越教授杜武青等，都透過連署表達科學家人格不容汙衊的主張。

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