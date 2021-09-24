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    主持全台首座負碳排示範工廠啟用 賴清德：世界有變化台灣就有機會

    國內首座負碳排示範工廠，副總統賴清德（中）到場参加啟用典禮。（記者洪瑞琴攝）

    國內首座負碳排示範工廠，副總統賴清德（中）到場参加啟用典禮。（記者洪瑞琴攝）

    2021/09/24 13:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為解決全球暖化問題、實踐環境永續，國立成功大學在安南校區主導建置國內首座負碳排放示範工廠，今（24）日副總統賴清德到場主持啟用典禮。他表示，台灣抗疫團結表現，相信能夠再發揮眾志成城的勇氣魄力，推動國內負排碳產業戰略發展，達成總統蔡英文宣示2050年全球碳中和目標。

    賴清德表示，全台首座負碳排示範工廠啓用意義，象徵校園研發能量具有國際水準，還有今天各大企業户都到場見證產學合作，台灣新碳源的實際運用邁向一大里程碑，更重要的是「世界有變化、台灣就有機會」，在蔡英文總統的帶領下，有這個勇氣魄力面對全球暖化問題，誠如研究計劃陳志勇教授所言「危機就是轉機」，台灣碳中和先進技術領先世界接軌就能越走越遠。

    賴清德致詞時也提到，前總統馬英九是第1個提出嚮應全球減碳願景的總統，「這個也是不簡單」，面對全球暖化問題，我們人人有責誠實面對。

    示範工廠是由成大化學工程系特聘教授陳志勇主持，科技部價創計畫補助建置

    。人稱「勇伯」的陳志勇，是國內投入碳中和研究先驅，他表示，剛開始做的時候，外面笑他「不怕死」，但這是他一生的志業，面對危機就是轉機，轉機帶來商機，這只是起步，重要的是二氧化碳轉化成甲烷，還能夠再轉化為乙、丙烷，避開石化原料進口的依賴，「台灣國就有站上舞台的機會」。向來推動台灣民主不遺餘力的他，還語帶幽默說「只有我才敢在這裡講台灣國」。

    成大校長蘇慧貞表示，全球至少已有127國、524個城市宣市2050碳中和願景，成大在過去社會經濟發展具有舉足輕重的地位，這次率先建置負碳排示範廠，對社會核心創新價值再度付出貢獻。

    負炭排示範工廠主要是分兩大單元，一個是二氧化碳捕捉純化，由南台科大化學工程教授王振乾負責，二是純化後的二氧化碳烷化後還可以再利，未來將在中油、中鋼、台塑、台電等碳排大户企業放大建置，並推廣其他企業運用，作為石化原料新碳源。今天包括中油董事長李順欽等人都到場宣示配合決心。

    成功大學在安南校區建置國內首座負碳排示範工廠。（記者洪瑞琴攝）

    成功大學在安南校區建置國內首座負碳排示範工廠。（記者洪瑞琴攝）

    副總統賴清德出席負碳排示範工廠啟用典禮時表示，台灣取得碳中和關鍵技術先機，就能站在新時代浪頭上越走越遠。（記者洪瑞琴攝）

    副總統賴清德出席負碳排示範工廠啟用典禮時表示，台灣取得碳中和關鍵技術先機，就能站在新時代浪頭上越走越遠。（記者洪瑞琴攝）

    成大化學工程系特聘教授陳志勇是國內碳中和研究先驅。（記者洪瑞琴攝）

    成大化學工程系特聘教授陳志勇是國內碳中和研究先驅。（記者洪瑞琴攝）

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