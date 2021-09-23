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    北市府輔導電動車充電設備0成案 王鴻薇譏：為善不欲人知

    北市議員王鴻薇發現，北市府電動車充電設備輔導團隊成立近1年，僅開4次會議、領了近10萬元車馬費，卻未成功輔導任一案件、補助分毛未發，痛批市府宣傳不利、讓政策空轉，猶如砸公帑養冗員。（記者鄭名翔攝）

    北市議員王鴻薇發現，北市府電動車充電設備輔導團隊成立近1年，僅開4次會議、領了近10萬元車馬費，卻未成功輔導任一案件、補助分毛未發，痛批市府宣傳不利、讓政策空轉，猶如砸公帑養冗員。（記者鄭名翔攝）

    2021/09/23 17:31

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市電動車數量逐年攀升，充電樁需求也隨之增加，但老舊社區、大樓增設電樁屢爆爭議，台北市政府為此成立電動車充電設備輔導團隊協助；但北市議員王鴻薇發現，該團隊成立近1年，僅開4次會議、領了近10萬元車馬費，卻未成功輔導任一案件、補助分毛未發，痛批市府宣傳不利、讓政策空轉，猶如砸公帑養冗員。

    北市建管處長劉美秀表示，自今年2月起共輔導42案，但因5月疫情爆發故未再開會，後續將再追蹤，並與車商、管委會進一步研議；另，建管處於7月訂出《台北市社區電動車增設充電設備管理辦法參考範本》，可供各社區管委會參閱；都發局長黃一平則坦言，政策宣傳不足，將再加強，另也會針對個案問題給予協助。

    王鴻薇指出，北市電動車數量逐年增加，但許多車主欲在住家停車位裝設充電樁，卻因老舊社區須另行規劃供電設備，易引發鄰居或管委會反彈，北市府成立輔導團隊，還祭出最高20萬元的設備補助費用，但截至9月3日竟受理無任何申請補助案，譏嘲北市府「為善不欲人知」。

    王鴻薇更批，輔導團隊自2月成立，找來專家協助，迄今共開4次會議，總花費近10萬元車馬費，但卻未見任何成效就即將卸任，根本一事無成、猶如花公帑養冗員，凸顯市府政策方向錯誤，任由專業團隊、補助經費徒耗空轉，要求建管處應積極檢討，提高民間設置充電樁意願，才能因應電動車成長需求。

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