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    台海軍情》M1A2T戰車首批2024來台 百輛CM12戰車全數封存汰除

    陸軍現役CM12戰車，未來隨著M1A2T戰車抵台並且部署服役後，CM12戰車將全面封存，並採分階段汰除。（資料照）

    陸軍現役CM12戰車，未來隨著M1A2T戰車抵台並且部署服役後，CM12戰車將全面封存，並採分階段汰除。（資料照）

    2021/09/21 09:41

    〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台108輛M1A2T戰車，首批38輛將在2024年直接交運抵台，軍方人士指出，陸軍裝甲部隊現役有三型主力戰車，其中，數量有百輛的丶較為老舊的CM12戰車，將在M1A2T戰車抵台並且部署服役後，進行全面的封存及分階段汰除。

    他指出，目前已有部分CM12戰車已經是完成化學封存作業，採「平封戰啟」方式實施封存，以節約維保人力，並維持裝備妥善，僅餘少部分是擔任訓練任務，未來隨著M1A2T戰車來台，裝甲部隊的兵力也會轉移到新式M1A2T戰車單位，屆時是以CM12戰車全數化學封存來規劃，並分階段進行汰除。

    國軍裝甲部隊目前的三型主力戰車，包括450輛CM11戰車丶100輛的CM12戰車以及460輛的M60A3（TTS）戰車，這三型戰車均為中型戰車，2024年來台的M1A2T戰車則是重型戰車，陸軍裝甲部隊未來則會以M1A2T戰車丶CM11戰車及M60A3（TTS）戰車為主力。

    CM12型戰車是由老舊的M48A3戰車進行改裝後所命名的型號，與CM11及M60A3（TTS）戰車，同列為陸軍的主力戰車部隊。

    軍方利用生產CM11戰車時，採購射控系統額外多出的100套設備，對M48A3戰車進行改裝，並在1993年以前改裝完成，數量為100輛，但因為妥善率不佳，除了逐漸退出本島防衛主力角色，也採取部分封存模式，以節省維護保養成本。

    美國售台108輛M1A2T戰車，首批來台時程為2024年交運抵台。圖為美軍M1A2戰車。（路透資料照）

    美國售台108輛M1A2T戰車，首批來台時程為2024年交運抵台。圖為美軍M1A2戰車。（路透資料照）

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