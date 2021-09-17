中共10架軍機擾台 空軍派遣空中巡邏兵力應對

國防部發布今天擾台的共軍「殲１６」戰機同型機照片。（國防部提供）

2021/09/17 18:14

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要演習「漢光37號」實兵操演今進行最後一天演練，中共軍機持續襲擾台灣空域；國防部今天下午證實，中共解放軍6架「殲16」戰機等型軍機，共計10架軍機襲擾台灣空域，其中各1架次的「運8」反潛機和「運8」技術偵察機更逾越我國防空識別區東南空域，空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

「漢光37號」實兵操演自13日進行至今（17）日，中共軍機在這段期間日日都有擾台紀錄；空軍司令部今天下午5點30分在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態。

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根據空軍公布圖資，6架「殲16」戰機自中國廣東外海進入我國防空識別區西南空域，飛行一小段距離即飛離我國防空識別區；2架「殲11」戰機事由我國防空識別區西側進入我國西南空域，也是飛行一小段距離後飛離。

至於1架「運8」反潛機和1架「運8」技術偵察機均是由台灣海峽中線以南空域，飛入我國防空識別區西南空域隨後飛至巴士海峽空域，隨即再進入我國防空識別區東南空域後，再依循相似路線飛返中國內陸。

根據國防部公開資訊，自9月3日以來，共軍每日均有軍機擾台，已是連續第15日；其中在8日上午和下午均有共機擾台，使國防部罕見一日內兩度發布我西南空域空情動態。

國防部發布今天擾台的共軍「殲１１」戰機同型機照片。（國防部提供）

國防部發布今天擾台的共軍「運8」技偵機同型機照片。（國防部提供）

國防部發布今天擾台的共軍「運8」反潛機同型機照片。（國防部提供）

國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

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