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    大專兼任教師與助理 可請領勞動部1萬元生活補貼

    台灣高等教育產業工會今天表示，勞動部宣布發放部分工時受僱勞工生活補貼，各大專的兼任教師、兼任助理或校內工讀生只要符合條件，就可向勞動部請領1萬元補貼。（資料照，記者李雅雯攝）

    台灣高等教育產業工會今天表示，勞動部宣布發放部分工時受僱勞工生活補貼，各大專的兼任教師、兼任助理或校內工讀生只要符合條件，就可向勞動部請領1萬元補貼。（資料照，記者李雅雯攝）

    2021/06/29 18:37

    〔中央社〕台灣高等教育產業工會今天表示，勞動部宣布發放部分工時受僱勞工生活補貼，各大專的兼任教師、兼任助理或校內工讀生只要符合條件，就可向勞動部請領1萬元補貼。

    因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，為協助部分工時勞工度過難關，勞動部宣布發放「部分工時受僱勞工生活補貼」1萬元，受理期間為6月28 日至8月31日，發放對象為今年4月30日已參加就業保險且月投保薪資在新台幣2萬3100元（含）以下者。

    高教工會表示，各大專院校的兼任教師、兼任助理、工讀生等，基於確認與學校的僱傭關係，原則上只要學校有投保勞工保險，就會有就業保險，只要每月投保薪資在2萬3100元以下，即符合請領資格，就可線上申請勞動部的生活補貼。

    高教工會提醒，如在單一學校投保金額超過2萬3100元、已領取過職業工會的紓困方案，或是除了兼課與兼職，另有其他工作投保金額超過2萬3100元等，都無法請領勞動部的部分工時受僱勞工生活補貼，而不論在幾所學校兼課或兼職，每人只能請領1次生活補貼。

    如發現自己符合資格，卻無法順利請領生活補貼者，高教工會表示，有可能是雇主（學校）未依法投保勞工保險，如是高教工會會員，可與工會聯絡，或是直接向各地方勞保局檢舉。

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