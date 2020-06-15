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不戰高雄市長補選？ 蔡壁如：應該是，最後一刻決定

民眾黨立委蔡壁如（右）接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。（記者謝君臨翻攝）

民眾黨立委蔡壁如（右）接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。（記者謝君臨翻攝）

2020-06-15 11:24:19

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長補選預計8月15日進行，民眾黨立委蔡壁如今於廣播節目中再度呼籲，盼與國民黨「藍白合作」，循2014年柯文哲當選台北市長模式，共推無黨籍優秀在地人才。若合作破局會否參選？蔡坦言這違背她的政治理念，除準備不足，空降對高雄市民也不公平，但她也不把話說死，強調最後一刻再做決定。

蔡壁如上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問，針對高雄市長補選等議題發表看法。她說，自己3月中將戶籍遷到高雄，原本是要去那裡做其他的事情，後來遷了內部討論覺得很好，要她就去高雄做地方服務。黃詢問是否參選？蔡回：「不會是我啦！」黃追問若主席要求？蔡說：「我跟他溝通」。

蔡壁如強調，自己的個性是如果要去選的話，她就辭職，她沒有長期待在高雄，說真的對那邊的老百姓是不公平的，這是她的政治理念。蔡說，黨主席柯文哲也同意她的政治觀點，若要選，一定要推一個在地的高雄人。假如她以後常常去，開始了解高雄，也許目標放在2年或6年後。

黃暐瀚說，罷免案對國民黨來說已是一個結果，3個月要做怎樣的轉變很困難，看起來國民黨終究還是要自己提名，但高雄市民已對國民黨投下否決票，這時推任何人出來，現實層面是不會贏的，他的想法是國民黨退出這一局，休養生息，「國民黨需要休息、民眾黨需要練兵、民進黨需要其邁」，詢問蔡壁如看法？

蔡壁如表示，2020大選後，選民結構形成藍、綠、第三勢力的「賓士板塊」，已三分天下，她支持大家選一個在地的市長，理性看待這一局，「高雄到底需要怎樣的市長？怎樣才能讓高雄重新繁榮？」是否可共推一個無黨籍的在地人才，讓大家耳目一新，藉由第三勢力共同成就此事，循2014年柯文哲模式勝選。

蔡壁如說，民眾黨並未與國民黨主席江啓臣會面，坦言雙方合作高，不行的話再說；她也強調，「加護病房跟急診都是不到最後一刻不做決定，我們的個性就是不到最後一刻不做決定」。黃暐瀚再度詢問：「不會由蔡壁如參選？」蔡回：「應該是」，但也語帶保留地說，「最後一刻再來決定」。

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